Grünefeld

Wenn samstags um Punkt 12 Uhr mittags auf dem Festival „Nation of Gondwana“ (NoG) in Grünefeld die Sonne steil am Himmel steht, warten tausende Gäste jährlich sehnsüchtig auf eines der Highlights im Programm: den Grünefelder Frauenchor. Empfangen von tosendem Applaus singt der Chor kirchliche Lieder, in denen es um Liebe und Toleranz geht – Werte, die auch die Festivalgemeinschaft verbindet.

Schon seit 1993 gibt es den Chor, der abgesehen von der NoG vor allem zu kirchlichen Anlässen in den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Schönwalde-Glien auftritt. Gegründet wurde er von Bodo Ritschel, der schon zu DDR-Zeiten regelmäßig als Berufsmusiker auftrat. „Nach der Wende habe ich dann zusammen mit dem ehemaligen Pfarrer Jörg Baruth den Chor aufgebaut“, erinnert sich Ritschel. Los ging es mit acht Damen – inzwischen ist die Truppe auf 13 Mitglieder angewachsen. „Dass nur Frauen dabei sind, ist übrigens reiner Zufall. Männer wollten bisher einfach nicht“, so der Chorleiter.

Musikalisch ist der Chor inzwischen breit aufgestellt. „Er wurde eindeutig als Kirchenchor gegründet, das hat sich aber etwas gewandelt. Jetzt singen wir auch mal Gospel- oder Volkslieder“, erzählt Ritschel. Um die 150 Titel hat die Singgruppe im Repertoire. Wer mitmachen möchte, muss zum Vorsingen vor dem Chorleiter kommen. Eine klassische Gesangsausbildung ist jedoch nicht notwendig. Ritschel betont zudem, dass die wöchentlichen Treffen viel mehr sind als reine Gesangsproben.

„Es kommt oft vor, dass wir erst einmal eine ganze Weile über persönliche Sachen miteinander reden, bis wir anfangen“, erzählt der Chorleiter. Da geht es auch darum, Kraft zu tanken für die Woche: „Wir gehen alle meistens strahlend und erleichtert aus diesem Chor wieder raus. Das Musizieren macht ja so frei – die Proben sind wie eine Art musiktherapeutische Treffen für die Seele“, schwärmt Ritschel. Er hofft, dass sich auch in Zukunft Menschen dem Chor anschließen werden: „Junge Leute zu finden, ist gar nicht so leicht. Wir haben aber immerhin eine Altersspanne von 35 bis fast 70 Jahren bei uns vertreten.“

Seit 2015 tritt der Chor bei der NoG auf. Die Initiative dazu ging von Veranstalter Markus Ossevorth aus: „Als wir gehört haben, dass es in der Gemeinde einen Chor gibt, war uns klar: Der soll hier singen!“ Vom Auftritt des Chors war er sofort begeistert – ein paar Mal durfte er sogar selbst mit auf der Bühne stehen. Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde findet Ossevorth großartig: „Das ist ein Geben und Nehmen. So viele tolle Leute in einer Gemeinde findet man echt nur einmal in Deutschland!“

Veranstalter Markus Ossevorth (Mitte) und Bodo und Tina Ritschel vom Grünefelder Frauenchor. Quelle: Danilo Hafer

Für den Chor ist der Auftritt auf dem Festival jedes Mal der Höhepunkt des Jahres. „Wir müssen nur auf die Bühne gehen, um von Tausenden Leuten Applaus zu kriegen – noch bevor wir überhaupt einen Ton gesungen haben“, erzählt Ritschel begeistert. Los geht es meistens mit einem kirchlichen Titel. Danach bietet der Chor ein Cover eines bekannten Songs dar – allerdings mit umgedichtetem und zur NoG passendem Text. „Schließlich folgt etwas, wozu man sich gemeinsam bewegen und singen kann“, beschreibt Ritschel. Ihm gefällt die Stimmung auf dem Festival: „Wenn so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen mit dem Ziel, gemeinsam Freude zu erleben – dann spürt man das einfach!“

Von Leonie Mikulla