Schönwalde-Glien

Der Verantwortlicher eines Agrarunternehmens hat sich am Mittwochmorgen bei der Polizei gemeldet. Er teilte mit, dass von mindestens drei landwirtschaftlichen Fahrzeugen in Schönwalde-Glien hochwertige Einbau-Technik entwendet wurde. Unbekannte Täter hatten offenbar in der Nacht zuvor das umzäunte Gelände betreten und waren in eine Lagerhalle eingebrochen. Dann verschafften sie sich Zugang zu den Fahrzeugen und stahlen die Technik. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben offenbar irgendwann in der Zeitspanne zwischen Dienstagnachmittag, 16.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr. Die Polizei sicherte Spuren der Täter und nahm eine Strafanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline