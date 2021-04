Wansdorf

Unbekannte sind in Wansdorf in der dortigen Dorfstraße in einen Lagerraum eingebrochen und haben Vasen und Bilder gestohlen. Zeit: Sonnabend, 10. April, bis Dienstag, 13. April. Die Täter haben laut Polizei ein Schlosses aufgebrochen. Auf dem Grundstück wohnt niemand. Die Räume werden ausschließlich als Lager benutzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Von MAZonline