Diebe wollen in Grünefelder Haus eindringen

Grünefeld

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag zwei Personen, die gewaltsam versuchten, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Er rief die Polizei. Beamte begaben sich vor Ort, konnten jedoch keine Personen mehr antreffen. An der Hauseingangstür konnte Einbruchspuren festgestellt werden, in das Innere des Hauses waren die Täter jedoch nicht gelangt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Durch die Beamten wurde eine Anzeige wegen des versuchten schweren Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.

Von MAZonline