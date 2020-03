Paaren im Glien

Den Katzenadel hat der Verein Berliner Pro-Kat für das Wochenende in den MAFZ-Erlebnispark Paaren eingeladen. Aus ganz Deutschland haben Katzenbesitzer zugesagt, ihre Schönheiten zu präsentieren. Die Wertungsrichter aus Frankreich und Deutschland werden alle Hände voll zu tun haben, um mit kritischen Augen die schönsten Katzen und Kater zur Präsentation auf der Bühne auszusuchen.

Auch „normale“ Hauskatzen sind dabei

Aber nicht nur der schönste Adel konkurriert, sondern auch die normale „Hauskatze“ findet ihren Platz auf der Ausstellung und kann einen Pokal oder eine Schleife gewinnen. Im Bühnenbereich werden die verschiedenen Rassen der Katzen und ihre Besonderheiten vorgestellt und alle Fragen zur Anschaffung und Haltung der Schmusetiger beantwortet. Am Info-Stand kann man eine Expertin fragen, sie wird keine Antwort schuldig bleiben. Auch die Händler mit Katzenbedarf stehen den Besuchern mit Rat zur Seite.

Geöffnet ist die Katzenschau am Samstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene fünf Euro, Kinder zwei Euro, Familien mit mehreren Kindern erhalten Rabatt, Behinderte im Rollstuhl haben freien Eintritt.

140 Hunde im Wettbewerb

Am Sonntag gibt es zudem eine Spezial-Rassehunde-Ausstellung des Clubs für britische Hütehunde, Landesgruppe Berlin, in der Brandenburghalle. Zwischen 10 und 15 Uhr treten etwa 140 britische Hütehunde zum Schönheits-Wettbewerb an. Als Juroren werden Richter aus Tschechien und Deutschland die schönsten Hunde aus den acht britischen Hütehunde-Rassen küren. Zur Ausstellung sind Bearded Collie, Border Collie, Collie Kurz- und Langhaar, Shetland Sheepdogs (Sheltie), Old English Sheepdogs (Bobtail) sowie Welsh Corgi Cardigan und Welsh Corgi Pembroke zugelassen.

Gespräche mit Züchtern

Anbieter mit Zubehör ergänzen die Ausstellung. Pokale, Siegerschleifen und züchterische Titel werden vergeben, das gemeinsame Erlebnis der Tiere und Hundefreunde zählt jedoch auch zum Inhalt des Geschehens. Besucher sind eingeladen, die Vielfalt der britischen Hütehunde kennen zu lernen und mit den Züchtern ins Gespräch zu kommen.

Zwischendurch lädt an beiden Tagen ein Spaziergang über das weitläufige Gelände des Erlebnisparks in Paaren im Glien mit dem Abenteuerspielplatz und Arche Haustierpark oder ein Imbiss in der Gastronomie zum Verweilen ein.

Von MAZ