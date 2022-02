Ein Bild von Petra Ebke schmückt das Rathaus von Schönwalde/Glien

Schönwalde/Glien

Landrat Roger Lewandowski (CDU) überreichte jetzt in seiner Funktion als Vorsitzender der Kulturstiftung Havelland ein Gemälde an den Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien, Bodo Oehme (CDU). Das von der ortsansässigen Künstlerin Petra Ebke mit dem Namen „givin up“ betitelte Bild erhält im innerhalb des Projekts „Kunst im öffentlichen Raum“ einen dauerhaften Ausstellungsort im Rathaus.

„Mit dem Projekt will die Kulturstiftung Havelland Künstlern aus der Region die Möglichkeit geben, an öffentlich zugängigen Orten ihre Kunstwerke zu präsentieren“, erläutert Landrat Lewandowski. „Gerade in Zeiten der Pandemie haben es Kunstschaffende nicht leicht, ihr Publikum zu finden und vielleicht auch das ein oder andere Bild zu verkaufen“.

Petra Ebke beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Kunst

Seit Jahren kaufe die Kulturstiftung deshalb Bilder oder Skulpturen an, die als Dauerleihgaben Wände oder Plätze im Havelland zieren. Aktuelle Beispiele seien die Keramikskulptur „Birne von Ribbeck“ der ebenfalls aus Schönwalde-Glien stammenden Künstlerin Juliane E. Gansen vor der Kirche in Ribbeck oder das Bild „Wohnen 4.0“ des in Elstal lebenden Künstlers Jörg Bringmann, das seinen Ausstellungsort in der Geschäftsstelle der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Falkensee fand.

Die Künstlerin Petra Ebke lebt und arbeitet in Schönwalde-Glien. Ihre künstlerische Tätigkeit begann sie im Jahr 1990. Sie arbeitet in vielen verschiedenen Techniken, die sie in Seminaren und Workshops erlernte. Als Mitglied der Künstlergruppe „Strichcode“ nimmt sie seit 2004 regelmäßig an Gruppen- und Personalausstellungen sowie an nationalen- und internationalen Kunstmessen teil.

„Ich würde mich freuen, wenn noch mehr gut frequentierte Orte Kunstwerke ausstellen würden, um das Interesse an Kunst in der havelländischen Bevölkerung zu wecken“, so Landrat Lewandowski abschließend. Vorschläge nimmt die Kulturstiftung unter info@kulturstiftung-havelland oder Telefon: 033237/85 90 55 gerne entgegen.

Von MAZonline