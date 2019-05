Schönwalde-Dorf

Sanddorn, Holunder und Hundsrose: Schönwalde-Dorf soll aufblühen und bienenfreundlicher werden. „Wir konnten die Allianz Umweltstiftung für unser Projekt begeistern und haben 2250 Euro für Neupflanzungen bekommen“, so Ortsbeiratsmitglied Regina Deutschländer am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin.

Pflegeleichtes Bienenparadies soll entstehen

Auf Gemeindeland soll am Rand des Dorfes ein pflegeleichtes Bienenparadies entstehen. „Wir arbeiten eng mit der Gemeinde zusammen, der Bauhof übernimmt Pflanzungen und Pflege in den ersten Jahren, dann sollten die Pflanzen es alleine schaffen. Unser Dorfimker Herr Löffler ist ebenfalls mit im Boot und begleitet das Projekt“, so Deutschländer. Auch die Nachbarn hat sie bereits um Mithilfe gebeten.

Nach zwei bis drei Jahren, eben wenn die Rosen angewachsen sind, soll die Bienenwiese ein Selbstläufer werden. „Wir wissen nicht, wie trocken der Sommer wird. Der größte Teil wird daher erst im Herbst in die Erde gebracht“, so die Schönwalderin, die im Dorf Großes vorhat.

Nächstes Projekt ist der Dorfanger

„Das ist erst der Anfang, das nächste Projekt ist der Dorfanger. Hier haben sich über Jahre die Anwohner um die Bepflanzung gekümmert, doch auch sie werden älter“, so Regina Deutschländer.

Mal eben eine schwere Gießkanne quer über den Anger zu schleppen, sei für viele nicht mehr möglich. Fördermittel seien bereits beantragt. Teiche sollen entmüllt, pflegeleichte Gehölze und Apfelbäume gepflanzt werden.

„Wir müssen dem Bienensterben etwas entgegensetzen. Wenn die Biene stirbt, stirbt auch der Mensch, das sagte schon Albert Einstein“, so Deutschländer, die auch im eigenen Garten eine bienenfreundliche Umgebung geschaffen hat. „Unsere beiden Bienenhotels sind voll.

Fotowettbewerb für die schönsten Bienengärten

Wenn jeder Haushalt im Dorf auf nur einen halben Quadratmeter bienenfreundlich bepflanzen würde, wäre schon ein großer Schritt“, sagte die Schönwalderin.

Ein Fotowettbewerb soll dafür den Anreiz schaffen. „Jeder, der mitmacht, kann sein Beet, Kübel oder Areal mit Wildblumen fotografieren und die Bilder der Gemeinde zusenden. Wir planen eine Ausstellung mit allen Zuschriften“, so Bürgermeister Bodo Oehme, der im gesamten Gemeindegebiet Flächen für Bienenvölker zur Verfügung stellen möchte.

„Es ist leider so, dass immer wieder Bienenvölker gestohlen werden. Wir wollen Flächen schaffen, die abzuschließen sind und die die Imker für ihre Völker nutzen können“, so Oehme.

Neben Bienen stehen auch Hunde auf der Agenda des Ortsbeirats. „Kotbeutel aus Plastik sollten abgeschafft werden. Wir haben drei Hundetoiletten im Dorf, trotzdem landen die Beutel immer wieder im Wald“, so die Schönwalderin. Beutel aus Papier sollen Abhilfe schaffen, die würden wenigstens irgendwann verrotten, so Deutschländer.

Von Laura Sander