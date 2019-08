Schönwalde-Glien

Für Karl-Heinz Kordt gibt es kaum etwas Schöneres, als von Berlin kommend durch den Spandauer Forst nach Schönwalde-Glien zu fahren. „Man lässt die Stadt und den Arbeitsstress komplett hinter sich und kommt einfach nach Hause“, erzählt Kordt.

Seit 2001 lebt der in Iserlohn geborene Diplom-Ingenieur, gemeinsam mit seinem Lebenspartner, in Schönwalde. Nun bewirbt sich der 63-Jährige um das Amt des Bürgermeisters.

Kordt trat 2013 den Grünen bei und ist seit 2014 Mitglied der Schönwalder Gemeindevertretung. Die Entscheidung, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, kam ganz spontan und auf den sprichwörtlich letzten Drücker.

Kandidatur als demokratische Plicht

„An dem Tag war es bereits 12 Uhr, um 16 Uhr war Abgabeschluss für die Bewerbung. Wir hatten bei den Grünen lange nach jemandem gesucht, der für uns antritt, aber es fand sich niemand. Und so habe ich schließlich gesagt, dass ich es mache. Ich habe es einfach als meine demokratische Pflicht gesehen“, erklärt er. Zwischen einem CDU-Mann und Amtsinhaber und einem Vertreter der AfD zu wählen, sei aus seiner Sicht für die Bürger keine ausreichende Alternative gewesen.

Kordt steht für Gerechtigkeit und Toleranz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, aber auch für Transparenz und Bürgerbeteiligung, sagt er.

Nach verschiedenen beruflichen Stationen arbeitet Karl-Heinz Kordt derzeit als Projektleiter bei der Bundespolizei am Flughafen Schönefeld. „Ich war immer in der Projektarbeit tätig, wo es darum geht, große Vorhaben umzusetzen. Ähnlich sehe ich auch den Job des Bürgermeisters. Dieser soll die Beschlüsse der Gemeindevertretung umsetzen“, so Kordt.

Ein großes Problem muss in viele kleine gestückelt werden, um sie schließlich zu lösen. Dabei sieht sich der Grüne auch als Vermittler. „Ich möchte die Menschen zusammenbringen und die Bürger früher einbeziehen, etwa beim Straßenausbau.“ Man müsse den Menschen grundsätzlich mehr zutrauen, Entscheidungen treffen zu können.

Zur Person Karl-Heinz Kordt ist 1956 in Iserlohn in Nordrhein-Westfalen geboren und dort mit vier Schwestern aufgewachsen. Seit 1987 lebt er mit seinem Lebenspartner zusammen. 2001 bauten sie gemeinsam ein Haus in Schönwalde. Nach der Volks- und Hauptschule machte Karl-Heinz Kordt eine Lehre zum Informationselektroniker mit weiterführendem Studium. 1982 schloss er seine Ausbildung zum Diplom-Ingenieur im Fachbereich Nachrichtentechnik an der Fachhochschule ab. 2014 zog er als Nachrücker für die Grünen in die Schönwalder Gemeindevertretung ein und wurde bei der jüngsten Kommunalwahl wiedergewählt. Seit 2015 engagiert sich Kordt in der Initiative „Neue Nachbarn in Schönwalde“.

Kordts möchte die Lebensbedingungen der Schönwalder verbessern. Das fängt bei einem eigenen Bahnhof und besseren ÖPNV-Anbindungen an und endet bei bezahlbarem Wohnraum für junge Leute. „Versuchen Sie mal als junger Mensch in Schönwalde eine Wohnung zu finden“, so Kordt.

Mit Blick auf die vielen Eigenheime sei auch altersgerechtes Wohnen ein wichtiges Thema. „Ein Wohnheim mit dem Schwerpunkt Demenz reicht allein nicht aus. Ich denke da auch an Mehrgenerationenprojekte, wie es sie in anderen Gemeinden gibt“, so Kordt. Generell möchte er mehr Anreize für den Mietwohnungsbau schaffen.

Gewerbegebiete besser nutzen

Zwar steht der Mensch bei Karl-Heinz Kordt klar im Mittelpunkt, so schaut der Schönwalder aber auch auf die Zahlen. „Die Gewerbesteuer ist eine der wenigen Einnahmequellen, über die die Gemeinde zum Großteil verfügen kann. Die Gewerbegebiete wurden in der Vergangenheit aber vernachlässigt und Brieselang und Wustermark haben uns längst den Rang abgelaufen“, so Kordt.

Daher müssen die vorhandenen Fläche besser genutzt und die Bedingungen für die Firmen verbessert werden. Dazu gehöre auch der Nahverkehr, damit auch Arbeitnehmer ohne eigenes Auto zur Arbeit kommen.

Zur Politik kam der 63-Jährige indes aus ganz pragmatischen Gründen. „Ich habe damals nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung gesucht und landete schließlich bei den Grünen.“ Eines hat Karl-Heinz Kordt in den vergangenen Jahren als Gemeindevertreter gelernt. „Man muss häufig sehr dicke Bretter bohren. Viele Vorhaben brauchen Jahre, bis sie umgesetzt werden können“, erzählt er.

Kordt stellt sich Freude der Herausforderung

Ängste oder Sorgen, der Aufgabe und Verantwortung des Bürgermeisteramtes nicht gewachsen zu sein, hat er nicht. „Nachdem ich erst aus reinem Pflichtgefühl kandidiert habe, sage ich jetzt: Ey, du kannst das. Und es macht mir auch Spaß.“

Als erfahrener Projektleiter möchte Karl-Heinz Kordt künftig die Probleme und Herausforderungen in Schönwalde-Glien sachlich und gemeinsam mit den Bürgern angehen und lösen.

