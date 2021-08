Schönwalde-Glien

Zwei Grundschulen gibt es in der Gemeinde Schönwalde-Glien mit ihren sieben Ortsteilen. Angesiedelt sind sie in Schönwalde-Siedlung und in Perwenitz, insgesamt beginnen in der Gemeinde am 7. August 108 Erstklässler ihre Schullaufbahn.

Die Grundschule „Menschenskinder“ in Schönwalde-Siedlung

An der Grundschule „Menschenskinder“ in Schönwalde-Siedlung wird gestaffelt eingeschult. Drei erste Klassen mit insgesamt 70 Abc-Schützen werden an die Schule als 1a, 1b und 1c aufgenommen. Die Einschulungsfeiern finden gestaffelt um 9 , 10.30 und 12 Uhr statt. Jeder Erstklässler darf bis zu vier Begleitpersonen mitbringen, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Aufgeführt wird ein Programm, wenn auch abgespeckt. „Das haben wir im vergangenen Jahr schon so gemacht und es hat gut funktioniert und war wunderschön“, berichtet die Konrektorin der Schule, Frau Ludwig. Sie bedaure es, dass die Zweitklässler, die sonst am Programm für die neuen Schüler beteiligt sind, aufgrund der Einschränkungen in diesem Jahr erneut nicht dabei sein können. Dass die Abc-Schützen dennoch einen tollen Tag erleben werden, davon ist die Konrektorin überzeugt.

Die Grundschule „Im Glien im Ortsteil Perwenitz

An der Grundschule „Im Glien“ im Schönwalder Ortsteil Perwenitz beginnt in diesem Jahr für 38 Erstklässler der Eintritt ins Schulleben. Sie verteilen sich auf zwei erste Klassen, wie der Schulleiter, Herr Pomplitz berichtet. Die Einschulungsfeierlichkeiten finden gestaffelt um 9.30 und 10.30 Uhr statt. Dafür führt Pomplitz, der zugleich Musiklehrer ist, ein kleines Programm auf. Die Zahl der Begleitungen der Abc-Schützen ist auf die Eltern und Geschwisterkinder begrenzt, zudem sind vor Ort die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten. „Das wurde im Vorfeld schon alles geklärt und wird auch klappen“, ist der Schuldirektor zuversichtlich. Mit rund 60 bis 65 Personen pro Einschulungsdurchgang rechne er insgesamt.

Von Nadine Bieneck