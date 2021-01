Schönwalde-Glien

Ein Abgang mit Ankündigung – kurz nach Beginn der Gemeindevertretersitzung in Schönwalde-Glien haben der Gemeindevertreter der Fraktions aus Linke, Familie und Forum Schönwalde-Glien den Sitzungsort in der Aula der Grundschule Menschenskinder verlassen.

Zuvor hatte Jörg Schönberg (Linke) darauf hingewiesen, dass die Abstände zwischen den Tischen der Angeordneten nicht die notwendigen 1,50 Meter betragen würden.

Dem wurde entgegnet, dass der Bauhof bei der Vorbereitung der Sitzung die Abstände genau abgemessen hat. „Die Verwaltung hat sich stets an die geltenden Verordnungen gehalten“, sagte Siegfried Spallek ( CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung.

Schreiben an die Kommunalaufsicht

Vorausgegangen war ein Streit über die Durchführbarkeit von Sitzungen in so einem recht beengten Rahmen wie der Schulaula in Schönwalde. Egon Schaible (parteilos) hatte sogar an die Kommunalaufsicht geschrieben, die wiederum den Sachverhalt von Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) erklärt haben wollte. Dieser hatte kurz vor Weihnachten einen Brief an die Behörde gesendet. Dort hatte er versichert, dass die Gemeinde stets alle Pandemie-Vorschriften einhalten würde.

„Die Schulaula ist wie ein halbes Zirkuszelt gebaut und dem zur Folge an der Außenwand circa 3,50 Meter hoch im inneren zu den Sanitärtrakt circa sechs bis sieben Meter hoch. Normales Platzvolumen laut Baugenehmigung 199 Personen.

Von Danilo Hafer und Andreas Fröhlich