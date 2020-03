Erneuter Wolfsangriff? Bauer beklagt nächstes totes Kalb

Paaren im Glien

Erst vor einer Woche beklagte Stephan Otten, Besitzer eines Mutterkuhhofs bei Paaren, den Verlust eines Kalbes. Nun ist am Montag ein weiteres Tier mutmaßlich von einem Wolf gerissen worden. „Dieses Mal konnte der Wolfsgutachter keine Fährten finden“, sagt Otten. In der vorigen Woche waren es zwei mit unterschiedlich großen Pfotenabdrücken. Die Tageszeit, zu der der Riss geschah, ist laut Otten mit der letzten identisch.

Auf der Weide laufen Mutterkühe mit ihren Kälbern

Die 25 Hektar große Weide liegt zwischen Paaren und Grünefeld und gehört zur Potsdamer Biohofgesellschaft mbH, deren Geschäftsführer Stephan Otten ist. Auf der Weide laufen Mutterkühe mit ihren Kälbern und trächtige Kühe. Es ist Ottens größte Sorge, wie er den Schaden durch Wölfe in den Griff kriegen soll: „Wenn der Wolf jetzt jede Woche ein Kalb holt, können wir den Betrieb irgendwann dicht machen“, sagt er.

>>LESEN SIE AUCH: Mutmaßlicher Wolfsriss im Havelland – siedelt hier nun ein Rudel?

Beim Landwirtschaftsministerium in Potsdam hat er darum einen Antrag auf Fördergelder für einen Wolfsschutzzaun gestellt. „Im Ministerium weiß man, dass der Antrag eilt“, sagt der Landwirt.

Rissbegutachter war schon da

Als Otten den ersten Kalbsriss auf seiner Weide beim Landesamts für Umwelt (LfU) meldete, gab es eine Rissbegutachtung. Dieser Vorgang wiederholte sich nach dem mutmaßlichen Riss vom Montag. Mitarbeiter des Wolfsmanagements im LfU hätten mit dem Tierhalter einen Beratungstermin zur Verbesserung der Zäunung als Schutz vor Wolfsübergriffen vereinbart.

>>LESEN SIE AUCH: Es ist offiziell: Der Wolf ist im Nauener Stadtwald

Stephan Otten hat sich inzwischen über Schutzzäune informiert: „Um die Wiese soll ein 1,20 Meter hoher Elektrozaun kommen, sobald die Förderung bewilligt ist“, sagt er der MAZ. Die Wölfe würden weder unter noch über den Zaun gehen, wenn dieser elektrisch ist.

Bauer Stephan Otten. Quelle: Christel Köster

Laut LfU lebt das nächste dokumentierte Wolfspaar in der Rüthnicker Heide. Eine Reproduktion, die die Tiere als Rudel ausweisen würde, konnte bisher nicht nachgewiesen werden. In der direkten Umgebung um Schönwalde-Glien seien bisher keine Rudel bekannt. Im ganzen Land Brandenburg ist jedoch immer mit durchwandernden Einzeltieren zu rechnen, schreibt ein Sprecher auf MAZ-Anfrage.

Mutterkuh sucht ihr verlorenes Kalb

Die Mutterkuh, die ihr Junges verloren hat, sucht zurzeit laut muhend die Weide nach ihrem Kalb ab, berichtet Stephan Otten. Kälber seien für Wölfe besonders interessant, weil sie nicht sehr schnell rennen und viel Fleisch hätten. In der Hoffnung, weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern, hat der Wolfsrissgutachter erst einmal Flatterbänder um die Weide gespannt. An diese können sich Wölfe mit der Zeit aber gewöhnen.

Empfehlungen des Landesamts

Das Landesamt für Umwelt empfiehlt, sich in Wäldern, in denen Wölfe unterwegs sind, ruhig zu verhalten. Prinzipiell gelten für Begegnungen mit Wölfe dieselben Verhaltensregeln wie bei anderen Wildtieren, wie zum Beispiel Wildschweinen. Spaziergänger könnten laut Landesamt laute Geräusche von sich geben und sich langsam rückwärts entfernen. Der Leinenzwang für Hunde müsse in jedem Fall eingehalten werden.

Weitere Informationen rund um den Wolf gibt es in der Broschüre "Der Wolf unterwegs - Abstand halten". Sie ist beim Ministerium für Landwirtschaft unter 0331/86 67 133 erhältlich oder unter www.mluk.brandenburg.de zu finden.

Von Vivien Tharun