Family Fun Days in Paaren gut besucht

Paaren im Glien

Sie sollen etwas für alle Generationen sein: Die Family Fun Days im Erlebnispark Paaren im Glien (MAFZ). „Es ist schön zu sehen wie Großväter aufblühen, wenn sie mit ihren Enkeln hierher kommen“, sagt Steffen Krebs. Krebs ist gemeinsam mit Ute Lagodka Geschäftsführer des MAFZ.

Auspowern nach den ruhigen Feiertagen

Die Family Fun Days sind ein Ferienangebot der Einrichtung. In den Weihnachtsferien sind vom 27. bis 30. Dezember und vom 2. bis 5. Januar 2020 wieder zahlreiche Hüpfburgen, Trampoline und Bastelstände in der Brandenburghalle aufgebaut. „Das ist für Kinder optimal, um sich nach den ruhigen Feiertagen auszupowern“, sagt Krebs.

Die größte Hüpfburg wiegt 700 Kilo

Der Aufbau ist nicht ganz einfach: „Wir haben zwei Tage gebraucht, bis alles stand“, sagt Tim Gosmann, der Geschäftsführer bei Ebel Events ist. Due Firma aus Osnabrück vermietet die Spielgeräte an das MAFZ. Gosmann hat mit zwei Kollegen auf Hubwagen die gefalteten Hüpfburgen in die Halle gebracht: „Die kleinen wiegen 200 bis 300 Kilogramm. Unsere größte Hüpfburg 700 Kilo.“

Ab dem 22. Dezember wird die Halle geheizt

Eine weitere – wenn auch kleinere – Herausforderung beim Aufbau war, nicht zu viel Heizluft aus der Halle entfleuchen zu lassen: „Damit am 27. Dezember 25 Grad Celsius in der Halle sind, mussten wir ab dem 22. Dezember mit dem Heizen beginnen“, weiß Steffen Krebs. Nur so wurde der Boden so warm, dass Kinder auf Socken keine kalten Füße bekommen.

Das Konzept, an kühlen Tagen ein Ferienprogramm im Warmen anzubieten, scheint gut anzukommen. Jedes Mal kämen mehr Besucher als das Jahr zuvor, sagt Krebs. „Dabei hatten wir schon mit guten Besucherzahlen begonnen.“

Spaß für Kinder

Ein Vater aus Falkensee, der Freitag mit seinen zwei Kindern zu den Family Fun Days kam, fand das Angebot gut: „Wir waren vor zwei Jahren das erste Mal hier. Während der Ferien ist das eine gute Möglichkeit für die Kinder zum Toben.“ Er lese regelmäßig nach, was gerade im MAFZ los sei, weil es seinen Kindern dort Spaß mache.

Nachfrage gestiegen

Weil die Nachfrage so gut sei, werden die Family Fun Days in den kommenden Winterferien erstmalig länger dauern. Vom 1. bis zum 9. Februar sind dann gleich zwei Hallen im MAFZ mit Hüpfburg und Co. bestückt.

Eine Familienkarte für zwei Kinder und zwei Erwachsene kostet 25 Euro. Einzeln kosten Kinder ab drei Jahren 8,50 Euro Eintritt und Erwachsene 5 Euro. Kinder von einem bis drei Jahre zahlen 3 Euro, jüngere haben freien Eintritt. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Von Vivien Tharun