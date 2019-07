Die Vorbereitungen für die „Nation of Gondwana“ am Grünefelder Kiessee laufen auf Hochtouren. Zwischen Bühne, Tanzfläche und Zeltplatz schlägt in diesem Jahr auch Birgit Wolter ihr Zelt auf. Mit ihr bekommt das Festival erstmals eine eigene Pfarrerin. Wie sie sich auf die „Open Church“ und ihr erstes Festival überhaupt vorbereitet, verriet sie der MAZ.