Feuerwehr-Weihnachtsmann: Zweiter Platz für die Schönwalder Kameraden

Zwischenzeitlich wurde es richtig knapp. Am Ende aber lagen die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsfelde mit fast einhundert Stimmen deutlich vor den Einsatzkräften aus Schönwalde-Siedlung. Beide Wehren hatten sich neben zahlreichen anderen an der brandenburgweiten Weihnachtsaktion des Landesfeuerwehrverbandes beteiligt. Per Video galt es, den schönsten Weihnachts-Feuerwehrmann zu gestalten und zu präsentieren.

Svenja Lehmann, Jugendwartin der Ortswehr Schönwalde-Siedlung, war sofort Feuer und Flamme, als sie davon hörte. Und hatte auch recht schnell eine Idee. Gemeinsam mit den Kameraden Philip Wilhelm und Timm Batschke machte sie sich ans Werk. Der knapp zweiminütige Film der Schönwalder qualifizierte sich für die Endrunde, in der zudem die Wehren aus Kleinmachnow, Krieschow/Gemeinde Kolkwitz, Libbenichen und dem Michendorfer Ortsteil Stücken um den „Schönsten Feuerwehr-Weihnachtsmann des Landes Brandenburg“ wetteiferten. 441 Stimmen sammelten die Schönwalder bei der dreitägigen Online-Abstimmung auf der Facebookseite von Lotto Brandenburg als Unterstützer der Aktion für ihr Video.

Mit diesem Video holte die Schönwalder Wehr Platz 2

Die Ludwigsfelder Wehr gewann am Ende den ersten Platz mit 523 Stimmen, auf Platz drei folgte die Feuerwehr Krieschow mit 269 Stimmen. Obgleich der Sieg nach Ludwigsfelde ging, ist Svenja Lehmann absolut zufrieden: „Wir sind sehr stolz, freuen uns riesig und gratulieren dem Sieger“, sagt sie. Die Aktion von Landesverbande und Lotto Brandenburg sei „fantastisch. Sie zeigt, dass wir bei der Feuerwehr spontan und konstruktiv arbeiten können, um zum Ziel zu kommen“. Die 25-Jährige bedankt sich bei „allen, die uns so tatkräftig unterstützt und für uns abgestimmt haben“. Mit dem zweiten Platz einher geht eine Prämie über 500 Euro. Die soll nun der Jugendwehr des Ortsteils zugutekommen.

Von Nadine Bieneck