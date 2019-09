Der Himmel explodierte in den schillerndsten Farben. Sonnen und Riesenfontänen waren nur einige Details der glanzvollen Feuerwerke am Sonnabend in Paaren im Glien. Hunderte Besucher strömten auf das Gelände des MAFZ Erlebnisparks, um bei den 2. Feuerwerker-Meisterschaften einen magischen Abend zu erleben.