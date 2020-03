Schönwalde-Glien

Zu einem Wald- und Wiesenbrand in der Nähe des Paintball-Geländes an der Landstraße 20 wurden die Feuerwehren von Schönwalde-Glien am Dienstagnachmittag gerufen.

Gegen 14.40 Uhr brannte ein kleinerer Teil eines Waldes und etwa 1000 Quadratmeter Wiesenfläche. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnte der Brand eingedämmt und somit die weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Verletzt wurde niemand.

Von MAZonline