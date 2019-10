Pausiner Anger bekommt sagenumwobene Sitzgelegenheit

Pausin

Der Legende nach schuf sie den Elb-Havel-Winkel, wirkte im Havelland und gilt seither als dessen Schutzpatronin. Jetzt ist die Sagengestalt Frau Harke, die auch als Freya oder Frau Holle bekannt ist, im Osthavelland angekommen, genauer gesagt auf dem Pausiner Anger. In diesen Tagen stellt Günter Klam den Knotenpunkt des Frau-Harke-Sagenpfades fertig, der seinen Ursprung im sachsen-anhaltischen Kamern hat.

In den vergangenen Jahren installierte Klam, der dem Tourismusverein „Kultour Elb-Havel-Winkel“ vorsitzt, rund 20 dieser Wegmarken in Sachsen-Anhalt und im Westhavelland, die Wanderern und Radlern als Rastplatz dienen. Vor allen den Nutzern des Havellandradeweges käme die sagenumwobene Sitzgelegenheit in Pausin nun zugute, sagt Bärbel Eitner, die ehemalige Ortsvorsteherin. „Ich lernte Herrn Klam und sein Projekt in Steckelsdorf kennen, dort steht die Wegmarke direkt vor der Dorfkirche. Der Rastplatz ist etwas Besonderes und passt perfekt auf unseren Anger“, sagt die Pausinerin.

Knotenpunkt als Teil des Angerkonzeptes

Immerhin sei der Knotenpunkt Teil des neuen Angerkonzeptes und gleichzeitig der Startschuss für alle weiteren Projekte, so Eitner. Neben dem bereits vorhandenen Spielplatz sollen weitere Sitzgelegenheiten entstehen, ebenso in unmittelbarer Nähe zur Dorfkirche. „Es finden in Pausin viele Hochzeiten statt, und die meisten Gesellschaften bleiben gern noch etwas. Außerdem sind eine Bocciabahn, einige Sportgeräte und die Restauration des Kriegerdenkmals geplant“, sagt Bärbel Eitner. Die Bepflanzung soll pflegeleichter, der Anger als Mittelpunkt und Aushängeschild des Dorfes repräsentativer werden.

Leider gehe die Angergestaltung nur schleppend voran. „An den Fördermitteln liegt es nicht. Auf die erste Ausschreibung hatte sich gar keine Firma gemeldet, beim zweiten Versuch lagen die Angebote 60 Prozent über der geplanten Summe“, so die Pausinerin.

Fördermittel für den Rastplatz

Die Frau-Harke-Wegmarke hingegen ließ sich recht unkompliziert umsetzen, so Eitner. 10 000 Euro aus Fördermitteln wurden in die Errichtung des neuen Rastplatzes investiert. Eine Woche hat der Aufbau vor Ort gedauert, jetzt folgt der Feinschliff. Denn grundsätzlich hat die Frau-Harke-Wegmarke an allen Standorten das gleiche Aussehen. Jede erhält aber eine individuelle Gestaltung, die einen Teil der Geschichte des Ortes aufgreift.

„Weil bei uns die Sage der Frau Harke nicht so stark verbreitet ist, wird auf dem Knotenpunkt zum einen das Pausiner Wappen zu sehen sein und zum anderen die Legende vom versunkenen Pausin aufgegriffen“, sagt Hobby-Historiker Karl-Heinz Graffenberger. „Das Dorf Pausin lag nicht immer an der heutigen Stelle, es befand sich an der äußersten nordwestlichen Ecke der heutigen Gemarkung. Den Bewohnern des Dorfes ging es gut, mit der Zeit stellten sich jedoch Neid und Missgunst ein“, sagt Graffenberger. Als diese immer größer wurden, tat sich eines Tages ein großes Moor auf und verschlang das ganze Dorf einschließlich aller Einwohner und der Kirche, so besagt es die Legende.

„Später wurde Pausin an der Stelle neu gegründet, an der es sich heute befindet. Zur Mahnung der Nachfahren rast in mancher Nacht um Punkt zwölf Uhr ein Gespann mit kopflosen Pferden über diese Stelle und verschwindet dann wieder“, sagt Karl-Heinz Graffenberger.

Von Laura Sander