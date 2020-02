Gedenkausstellung für den Maler Uwe Beckmann

Schönwalde-Glien

Im Schönwalder Rathaus trafen sich am Freitag viele Maler und Künstlerinnen, um die Eröffnung einer ganz besonderen Ausstellung zu feiern: „Mit Farbe erinnert – Uwe Beckmann. Malerei und Graphik (1941-2019)“. Der unermüdliche Dozent zweier Malkurse war auf einer Reise mit dem Schönwalder Zirkel im Oktober plötzlich verstorben.

Freiheit im Schöpferischen

Bürgermeister Bodo Oehme erinnerte an den Künstler mit dessen eigenen Worten: „Malen ist der Versuch, Freiheit zu erlangen im Schöpferischen“.

Geliebte Expressionisten

Uwe Beckmann stand in der Tradition der Expressionisten. Seine meist im Freien entstandenen Bilder in Gouache, Acryl oder auch Öl zeigen Landschaften mit Kürzeln für Bäume und Häuser in geradezu rauschhaften Farben. Ganz in Blau und Grüntönen etwa die Arbeit „Jüdischer Friedhof“. Wenn jemand nach dem Inhalt seiner Bilder fragte, sagte Uwe Beckmann ganz einfach: „Denkt euch selber was dabei!“

Auf dem Weg zum Aquarell

Durch seine Ehefrau Regine kam der Künstler wieder zum Aquarell. Die beiden hatten sich während des Studiums an der Greifswalder Universität kennengelernt. Sie wollten Kunstlehrer werden.

„Als die Kinder kamen, hatte ich nicht mehr so viel Zeit zum Malen und aquarellierte viel. Das ging schnell. Als mein Mann im Oranienburger Kreismuseum Oberhavel arbeitete und wenig Freizeit hatte, erinnerte ich ihn daran“, sagte Regine Beckmann bei der Vernissage. Eines der wenigen Wasserfarben-Bilder in der Ausstellung ist in Lagos, Portugal, entstanden.

Dozent und Freund

Karla Ehl, Vorsitzende des Kreativ-Vereins in Schönwalde-Glien, erinnerte daran, dass der Klub ohne Uwe Beckmann wohl nie das Licht der Welt erblickt hätte.

„Seit 1971 unterrichtete Uwe Beckmann Laien. Er erklärte sich bereit, auch in Schönwalde einen Kurs zu leiten. So kam der Kreativ-Verein zu Stande.“ Bis heute treffen sich vierzehntägig die Hobbykünstler. Sie alle vermissen ihren Dozenten schmerzlich. Nicht nur wegen der künstlerischen Ratschläge – Uwe Beckmann konnte auch herzhaft feiern.

Bilder aus der Toskana

Regine Beckmann lud nach den Reden zu einer Führung durch die Schau im ersten Stock des Rathauses ein. An eine Reise in die Toskana erinnert eine Darstellung eines Klosters. „Die Landschaft liebte er sehr – aber jeden Tag Makkaroni, das war nichts für ihn“, erzählte die Ehefrau.

Experimente in Techniken

Auch ein ungewöhnliches Selbstporträt ist zu sehen, das einzige farbige.

Selbstporträt in Farbe von Uwe Beckmann (Ausschnitt). Quelle: Hans-Peter Theurich

Nach der Pensionierung 2006 experimentierte der Künstler mit diversen Techniken. Er fertigte Frottagen an und rieb die Farben über Holz, so dass die Bilderserie der vier Jahreszeiten eine charakteristische Struktur bekamen. Oder er widmete sich dem Farbholzschnitt, einer aufwendigen Technik, die absolute Präzision beim Anpassen der verschiedenen Druckstöcke erfordert.

Neue Doppelleitung

Auch Christine Link besuchte einst regelmäßig den Beckmann-Zirkel. Nun ist es an der ehemaligen Kunstlehrerin, den Malern des Kreativ-Vereins mit Tipps und Ratschlägen zur Seite zu stehen. Zusammen mit Christian Schlegel, dessen Bilder zurzeit in der Galerie des Vereins in der Dorfstraße 7 zu sehen sind, tritt sie die Nachfolge des großen Lehrers Uwe Beckmann an. „Ein schweres Erbe“, sagte sie zu der Aufgabe.

Von Judith Meisner