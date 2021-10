Zu ihrer regulären Sitzung kommen am Donnerstagabend, 14. Oktober, die Gemeindevertreter von Schönwalde-Glien in Perwenitz zusammen. Die Tagesordnung ist prall gefüllt. Beraten werden sollen unter anderem jede Menge Kita-Themen. So möchte die Verwaltung das Perwenitzer Gutshaus gern sanieren, um dort eine Kinderbetreuung unterzubringen.