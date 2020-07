Grünefeld

Eigentlich wollte Heinrich Johannsen Elektriker werden. Eigentlich. Doch sein Vater, ein Bauunternehmer, riet ihm zur Zimmerei. „Weil ich eine Rot-Braun-Schwäche habe, war das auch besser so“, sagt Johannsen. Es wäre ansonsten mit den Farbkodierungen der Elektrokabel schwer geworden. Nun hat Heinrich Johannsen seit 35 Jahren seinen Meistertitel im Zimmerhandwerk. Nach der Wende zog es ihn nach Grünefeld.

Das Abenteuer begann nach der Lehre

Seine Lehre begann er vor 45 Jahren. Sein Beruf bereitet dem 59-Jährigen noch immer Freude – obwohl dazu gehört, auch mal um 5 Uhr aufzustehen, um auf eine weit entfernte Baustelle zu fahren und dann erst gegen 18 Uhr wieder nach Hause zu kommen. „Solche Zeiten und die körperliche Arbeit sind für junge Menschen oft ein Grund, sich nicht für das Zimmerhandwerk zu entscheiden“, sagt der Zimmermann-Meister. Dabei sei es nicht mehr so anstrengend wie früher. Maschinen würden jetzt viel Arbeit abnehmen.

Die Berliner Zentrale der „Nation of Gondwana"-Organisatoren. Die Zimmerei Johannsen hat die Holzkonstruktion für das Büro gebaut. Quelle: Heinrich Johannsen

Der gebürtige Flensburger war 14 Jahre alt, als er seine Ausbildung begann. Nach drei Jahren war die Lehre vorbei und das Abenteuer begann: Heinrich Johannsen ging mit Eintritt in die Volljährigkeit auf Wanderschaft. Je weiter er sich von seiner Heimat Schleswig-Holstein entfernte, desto klarer wurde ihm, dass er nicht zurück möchte. „Darüber war vor allem meine Mutter sehr enttäuscht“, erinnert er sich. Sie hatte gehofft, er würde den Baubetrieb der Eltern übernehmen. Aber das hat schließlich sein Bruder gemacht.

Auf Wanderschaft durch Amerika

Für fahrende Gesellen ist heute üblich, worin Heinrich Johannsen Ende der 1970er-Jahre ein Pionier war: Er verließ den Kontinent. Seine Walz brachte ihn über die USA nach Kanada: „Dort habe ich bei einem Deutschen gearbeitet, der auch Anlaufadresse für andere Zimmermänner war“, erzählt Johannsen. Besonders ist ihm im Gedächtnis geblieben, dass er nach drei Monaten in den USA erstmals wieder Schwarzbrot zu essen bekam. Etwas, was für ihn in Deutschland noch selbstverständlich gewesen war, wurde zu etwas Besonderem.

Die Zimmerei Johannsen war maßgeblich am Bau des „Korkenzieherhauses" in Staaken beteiligt. Fassade und Dach bestehen aus Korkplatten. Quelle: Heinrich Johannsen

Während der dreieinhalb Jahre, die er auf Wanderschaft war, stellte sich für Heinrich Johannsen heraus, dass er entweder in der Schweiz oder in Berlin leben wollte. Seine Gefühle nahmen ihm die Entscheidung ab: „Ich habe meine Frau in Berlin kennengelernt und blieb der Liebe wegen.“

Passendes Objekt in Grünefeld gefunden

Sein Hunger nach Fachwissen zog ihn jedoch kurz wieder weg: Er ging nach Kassel, um an der Bundesfachschule des Deutschen Zimmerhandwerks den Meisterkurs zu belegen. „Die Schule ist so etwas wie die Elite-Uni der Zimmermänner“, sagt Johannsen. Von 1983 bis 1984 lernte er dort in Vollzeit, im zweiten Jahr wiederholte er einen buchhalterischen Kurs. Im Sommer 1985 war es geschafft: Heinrich Johannsen konnte seine Meisterurkunde entgegennehmen.

Nach Grünfeld brachten ihn die Umstände. „In Berlin gab es keine Werkstätten in ausreichender Größe und zu einem passenden Preis“, sagt Heinrich Johannsen. 2000 bis 3000 Quadratmeter sind mindestes für eine Zimmerei nötig. Doch passende Objekte gab es zu der Zeit in Berlin nur durch Bekanntschaften oder viel Geld: „Die Stadt bot mir Grundstücke für 350 Mark pro Quadratmeter an“, erinnert sich Johannsen. So hätte der junge Zimmermann gleich zu Beginn seiner Selbstständigkeit mehr als eine Million Mark nur für ein Grundstück ausgeben müssen. „Das ging einfach nicht“, sagt er.

Auch in der Feuerwehr aktiv

Bis zur Wende arbeitete er deshalb für andere Betriebe. Und dann ging es nach Grünefeld. Dort fühlten er und seine Ehefrau sich sofort wohl. Die Werkstatt ist in einem alten Stall, es gibt ausreichend Platz. Heinrich Johannsen bringt sich bei der örtlichen Feuerwehr ein, bietet Workshops im Bänkebau für Jugendliche an und engagiert sich seit 20 Jahren beim Musikfestival „ Nation of Gondwana“, das es jeden coronafreien Sommer in Grünefeld gibt. „In Berlin haben wir das Büro der Festivalveranstalter gezimmert“, sagt Heinrich Johannsen. In Staaken war seine Zimmerei am so genannten „Korkenzieherhaus“ beteiligt. Ein einzigartiges Haus, dessen Dach und Fassade ganz aus Korkeichenplatten bestehen.

Bis heute liebt er Projekte, die ihn herausfordern. Und das wissen auch seine Lehrlinge zu schätzen: „Bei uns kommen die Teile nicht einfach vom Werk auf die Baustelle. Wir setzen noch richtig selbst zusammen“, sagt der Zimmermann.

Wer Interesse an einer Ausbildung oder Anstellung als Geselle bei Holzbau Johannsen hat, kann sich melden unter der Nummer 033230/5 03 95 oder per E-Mail: heinrich@johannsen-holzbau.de

Von Vivien Tharun