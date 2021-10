Grundschule „Menschenskinder“ aus Schönwalde-Glien: Eigener Film in Planung

Schönwalde-Glien

Die Grundschule „Menschenskinder“ aus Schönwalde-Glien ist eine von vier Schulen aus dem Land Brandenburg, die sich in diesem Jahr an dem internationalen Projekt „cinema en curs“ beteiligen. Mit Unterstützung der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ produziert in dessen Rahmen der Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. in Kooperation mit Brandenburger Schulen Dokumentarfilme. Dafür nehmen Schülerinnen und Schüler an Filmworkshops teil, erlernen benötigte Methoden und arbeiten mit regionalen und internationalen Partnern zusammen. Ob Heimatgeschichte, Umweltthema oder ein besonderes Unternehmen vor Ort – zum Projektabschluss wird jede Schule ihren Dokumentarfilm in einem Kinosaal vor Publikum präsentieren. Ein Moment, den vor allem die beteiligten Schülerinnen und Schüler nicht so schnell vergessen werden. Neben der Grundschule „Menschenskinder“ aus Schönwalde-Glien beteiligten sich die Grundschule Brück (Potsdam-Mittelmark), die Grund- und Oberschule Schenkenland (Dahme-Spreewald) und die Oberschule Alexander Puschkin aus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) an dem Projekt.

Medienbildung ein positiver Nebeneffekt des Gesamtprojekts

„Die Digitalisierung wird das Leben junger Menschen entscheidend prägen“, meint René Schreiter, Geschäftsführer der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“. Das im Oktober beginnende Filmprojekt setze das Thema Medienbildung, verbunden mit politischer und kultureller Bildung, um. „Beteiligt am Projekt sind Schulen in ländlichen Regionen, die in ihrem Umfeld auf vergleichsweise wenig kulturelle Angebote treffen“, so Schreiter. Das Anliegen der Stiftung sei es, „genau diese Kinder und Jugendlichen zu unterstützen“.

Gemeinsam mit den Lehrkräften der jeweiligen Schulen sowie professionellen Filmschaffenden werden sich die Acht- bis 16-Jährigen nun ab Oktober wöchentlich treffen, ihr eigenes Drehbuch schreiben, recherchieren, mit einer professionellen Ausrüstung filmen und das Material anschließend auch schneiden. Dabei erweitern die Kinder und Jugendlichen nicht nur ihre künstlerischen Fähigkeiten, sondern erwerben darüber hinaus auch Medienkompetenzen, die sie nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrem Alltag anwenden können.

„cinema en curs“ wird mit Förder- und Landesmitteln unterstützt

Finanziert wird das Projekt „cinema en curs“ über verschiedene Fördermittelgeber des Landes Brandenburg sowie von Stiftungen. Die Uraufführung der im Projektzeitraum entstehenden Filme ist für den Sommer 2022 geplant und soll unter anderem im Filmmuseum in der Landeshauptstadt Potsdam stattfinden. Wie die Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ überdies mitteilte, stünden für das Jahr 2021 noch Fördermittel zur Verfügung, für die sich freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, gemeinnützige Vereine und Verbände aktuell bewerben können. Die Stiftung vergibt Zuschüsse insbesondere für Projekte, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen Bildung und Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen. Mehr Informationen dazu gibt es unter: www.stiftungwaisenhaus.de.

