Gute Zeiten in Schönwalde: GZSZ-Schauspieler Patrick Heinrich liebt das Havelland

Schönwalde-Glien

„Das Ruhige, Liebevolle, das Ländliche – genau das liebe ich an Schönwalde“, schwärmt Patrick Heinrich über seine Heimat. Zudem sei die Anbindung perfekt. „In 35 Minuten bin ich am Potsdamer Platz in Berlin, in 45 Minuten bei der Arbeit in Potsdam.“ Ganz Deutschland kennt den gebürtigen Schönwalder: Tagtäglich flimmert der 35-Jährige in der beliebten Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) in die Wohnzimmer des Landes. Patrick Heinrich hat seine größte Leidenschaft zum Beruf gemacht, gehört inzwischen zu den Hauptdarstellern der Serie. Seiner Heimat ist er dennoch treu geblieben. Auch, weil er hier seinen Akku immer wieder auftanken kann und „weil es in Schönwalde einfach am schönsten ist“.

Aufgewachsen in Schönwalde – Zwischenstopp in Hennigsdorf

Die Wurzeln des 35-Jährigen liegen in der Gemeinde im Havelland. „Ich bin hier aufgewachsen“, blickt er zurück. Beruflich bedingt zog die Familie einstweilen nach Hennigsdorf, dort absolvierte Patrick Heinrich auch einige Jahre seiner Schulzeit. Irgendwann kehrte er zurück nach Schönwalde, nahm am Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee sein Abitur in Angriff. Am Gymnasium kam er seinem Traumberuf einen großen Schritt näher. „Das Schauspielern steckte immer schon in mir“, sagt er. „Mit 16 nahm ich im Unterricht am ,Darstellenden Spiel’ teil. Dort wurde ich gefördert, und auch gepusht“, erinnert er sich an seine Schauspielanfänge. „Die Lehrer haben mir nahegelegt, mir eine Agentur zu suchen. Für mich als Dorfkind war das absolut utopisch“, erinnert er sich lachend. Gemacht hat er es trotzdem. „Ich bewarb mich bei einer Castingagentur, schon das hat mich motiviert.“

Schauspielausbildung statt Abitur

Das Abitur ließ der Schönwalder schließlich zwei Jahre vor dem Abschluss sausen. „Rückblickend betrachtet denke ich mir, ach hätte ich das mal zu Ende gemacht. Damals aber wollte ich das Schauspielen so sehr, es hat sich einfach genau richtig angefühlt. Das Abi zu machen, das kam mir in dem Moment vor wie zwei weitere Jahre Zeitverschwendung“, sagt der 35-Jährige. An der Fritz-Kirchhoff-Schule in Berlin lernte er das Schauspielen von der Pike auf. „Meine Eltern fanden das sicher nicht so prickelnd“, verrät er. „Sie haben mich trotzdem maximal unterstützt und tun das bis heute. Und sie sind natürlich mega happy, wie es gelaufen ist.“

So kennen ihn die GZSZ-Zuschauer: Patrick Heinrich verkörpert die Figur des Erik Fritsche. Quelle: TVNOW

Denn gelaufen ist es für Patrick Heinrich nicht schlecht. Seine Filmografie ist lang, in vielen Serien trat er in Nebenrollen auf. Bis er 2018 den „Jackpot des Jackpots“ erwischte, wie er sagt. Als Erik Fritsche stieg er damals bei GZSZ ein. Die Rolle des einstigen Gefängnisinsassen, späteren Freigängers und V-Manns kam bei den Zuschauern gut an. „Ursprünglich war sie nur auf drei Monate angelegt“, verrät er. Aus dem geplanten kurzen Intermezzo ist inzwischen eine der Hauptrollen geworden. „Ich hatte unglaublich viel Glück, und weiß das auch sehr zu schätzen“, sagt der 35-Jährige dankbar. „Zudem habe ich ein tolles Autorenteam, das um die Person des Erik Fritsche eine fantastische Geschichte geschrieben hat“, findet er. Das Produktionsteam lasse ihm viel Freiraum, den er ebenfalls sehr zu schätzen wisse, spielt der 35-Jährige auf seinen Dialekt an. „Ich berliner enorm und kann das auch in meiner Rolle tun.“ Sein Weg in die Serie hingegen verlief absolut unspektakulär. „Ich würde ja gern eine tolle Geschichte dazu erzählen, aber das geht einfach nicht. Ich bin 2017 zu einem Casting gegangen und wurde am Ende genommen, so war das“, sagt er schmunzelnd.

„Noch nie war ich so erfüllt, wie an diesem Set“

Patrick Heinrich liebt die Rolle, die er spielt. „Absolut. Erik Fritsche hat im Laufe der Zeit eine tolle Entwicklung hinter sich. Die Facetten, die ich als Schauspieler dadurch darstellen kann, machen mir unglaublichen Spaß“, sagt er. Viele Rollen habe er bereits gespielt, „aber noch nie war ich so erfüllt, wie an diesem Set“, sagt er, und man glaubt es ihm sofort.

Als Teenager habe er selbst GZSZ regelrecht gesuchtet, verrät er lachend. „Ich habe damals sogar regelmäßig das GZSZ-Magazin gelesen, bin total auf die Serie abgefahren.“ Noch gut erinnern kann er sich an eine Autogrammstunde im Havelpark Dallgow, zu der er ebenfalls pilgerte. „Das ganze Einkaufszentrum war voll mit Menschen, die sich ein Autogramm von Rhea Harder und Raphaël Vogt holen wollten. Es war der Wahnsinn.“ Die beiden Schauspieler sind längst aus der Serie ausgestiegen. Dass Patrick Heinrich nun in ihre Fußstapfen getreten ist, scheint er selbst manchmal kaum glauben zu können. Ginge es nach ihm, will er diesen Job „noch lange, lange, lange machen“.

Der 35-Jährige stammt gebürtig aus Schönwalde-Glien und lebt dort inzwischen auch wieder. Quelle: TVNOW

Und auch aus Schönwalde bekommt den 35-Jährigen so schnell nichts weg. Vor einigen Jahren kehrte er nach beruflichen Verpflichtungen zurück in die Heimat, bezog zusammen mit seinem Bruder ein Haus, nur wenige Meter Fußweg von seinem Elternhaus. „Das war eine super WG, wir hatten eine mega Zeit“, sagt er lachend. Als sein Bruder eine eigene Familie gründete, zog er um. Fußläufig. „Direkt ins Nachbarhaus. Wir haben nicht mal einen Zaun zwischen den Grundstücken“, grinst Patrick Heinrich. Seine Familie ist ihm heilig, „wir haben einen enorm engen Zusammenhalt und ich bin sehr glücklich, dass wir alle hier im Umfeld beisammen wohnen“, sagt er.

„Dass ich bei uns im Dorf im Edeka einkaufe, das ist doch auch Normalität hier“

Sein Gesicht ist in ganz Deutschland bekannt. Auf der Straße werde er öfter mal angesprochen. Gern nimmt er sich die Zeit für Foto- und Autogrammwünsche. „Das gehört zum Job“, findet er. „Und ich mache das sehr gern.“ In Ruhe einkaufen gehen kann er in Schönwalde trotzdem noch. „Ganz selten nur kommt es vor, dass mich jemand mal fragt“, erzählt er. „Die Menschen hier sind unglaublich nett und höflich. Und wenn ich mit meinen zwei Einkaufstüten aus dem Edeka komme, sprechen sie mich auch gar nicht an. Das ich dort einkaufen gehe, das ist doch auch Normalität hier.“

Ob er einen Lieblingsplatz im Ort habe? Patrick Heinrich grübelt. „Auch dazu würde ich ja gern was Spektakuläres erzählen“, sagt er lachend. Tatsächlich aber „bin ich einfach am liebsten zu Hause und mache es mir dort schön“. Genau dort wird er auch das anstehende Weihnachtsfest verbringen. „Mit meiner Familie, im ganz kleinen, legal zulässigen Kreis“, sagt er mit Blick auf die Coronaregeln.

Von Nadine Bieneck