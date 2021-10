Schönwalde-Glien

Man mag von Halloween ja halten, was man will. Während sich die einen mit dem ursprünglich aus Irland stammenden Brauchtum am Tag vor Allerheiligen nur wenig anfreunden können und das gruslige Spektakel kritisch beäugen, haben andere große Freude daran, Haus und Garten schaurig zu schmücken. Vor allem für viele Kinder ist es zudem ein großer Spaß, durch die Straßen zu ziehen und bei den Nachbarn nach „Süßem, sonst gibt’s Saures!“ zu fragen.

Gleichzeitig bietet der Halloween-Brauch landauf, landab jedoch auch einen passenden Anlass, nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit zum gemeinsamen Fest unter freiem Himmel zusammenzukommen.

Genau dies dachten sich auch der Heimatverein Schönwalde-Dorf und die Freiwillige Feuerwehr aus dem Schönwalder Ortsteil. Ab 14 Uhr laden sie daher am Sonnabend, 30. Oktober, bei freiem Eintritt auf der Festwiese im Dorf gegenüber der Feuerwache zur großen Halloweenparty. „Eigentlich findet Halloween ja am Sonntag statt, das wissen wir natürlich“, sagt Susann Jahn vom Heimatverein. „Wir haben das Fest um einen Tag vorverlegt. So gibt es kein Durcheinander wegen der Zeitumstellung in der Nacht und die Leute müssen nicht am nächsten Tag wieder zur Arbeit und zur Schule.“

Kinder können Basteln und Gruselgeschichte lauschen

Die Organisatoren haben sich eine Menge einfallen lassen, damit auf der Festwiese niemandem langweilig wird. Immerhin ist die Halloweenparty bis zum Abend, 21 Uhr, geplant. Gesorgt ist natürlich für das leibliche Wohl, von der Kürbissuppe über Bratwurst, Waffeln, Kuchen und Kaffee bis hin zu Kinderpunsch, Glühwein und Bier. Ab 14 Uhr eröffnet zudem eine Bastelstation für die Kinder. Ab 17 Uhr wird in einer Leseecke eine gruselige Geistergeschichte vorgelesen. Um 17.45 Uhr findet dann einer der Höhepunkt statt: ein großer Lampionumzug durchs Dorf gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Heimatverein Schönwalde-Dorf, hier einige der Mitglieder, hat die Halloweenparty auf der Dorffestwieso zusammen mit der Feuerwehr organisiert. Quelle: Nadine Bieneck

„Natürlich dreht sich die Veranstaltung rund um das Halloweenfest, mit allem, was dazu gehört“, sagt Susann Jahn. Gleichzeitig sei es jedoch auch ein schöner Anlass, „dass die Dorfbewohner und auch alle Besucher, die vorbeischauen wollen, zusammenkommen können. Sei es zum Plaudern oder zum gemeinsamen Austausch“.

Veranstaltungsort befindet sich gegenüber der Feuerwache

Nachdem die Pandemie lange Zeit Veranstaltungen unmöglich gemacht habe, sei man nun umso froher, dass endlich wieder Feste stattfinden können. Susann Jahn weist darauf hin, dass die Halloweenparty in Schönwalde-Dorf unter Einhaltung der aktuell geltenden Coronaregeln stattfindet. Die Festwiese im Ortsteil befindet sich in der Dorfstraße, direkt gegenüber von Feuerwehr und Dorfkirche (Dorfstraße 36). Der Heimatverein hofft ebenso wie die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr auf viele Besucher.

Heimatverein will Dorfbewohner wieder enger zusammenbringen

Seit einigen Monaten bereits haben die rührigen Mitglieder aus dem Schönwalder Ortsteil Dorf den einige Jahre brachliegenden Heimatverein wiederbelebt. „Unser Anliegen ist es, die Bewohner im Ort wieder mehr zusammenzubringen“, sagt Susann Jahn. Der Zusammenhalt im Dorf sei in den vergangenen Jahren etwas verloren gegangen, vor allem durch das starke Wachstum aufgrund vieler Zuzügler. „Für Dörfer wie unseres ist es üblich, auch gemeinsam zu feiern“, sagt sie. Die Halloweenparty wird dazu sicher beitragen.

Von Nadine Bieneck