Wegen ihres schlechten Zustandes muss die Landesstraße 16 in Schönwalde-Glien kurzfristig ausgebessert werden. Vom 3. bis 7. Juni wird sie für die Arbeiten voll gesperrt. Die Buslinien 651 und 671 fahren in dieser Zeit nur eingeschränkt und halten nicht an allen Haltestellen.