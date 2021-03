Seit knapp zwei Wochen schlägt die Ankündigung des AfD-Parteitags im MAFZ in Paaren im Glien hohe Wellen. Zahlreiche Havelländer kritisieren die Entscheidung, die Brandenburghalle an den Berliner Landesverband zu vermieten. Dies führte nun zu ersten Konsequenzen: Der Ältestenrat des Kreistags Havelland will dies zukünftig verhindern.