Havelland: Arbeiten im MAFZ laufen auf Hochtouren – Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge entsteht

Paaren im Glien

Handlungsbedarf ist geboten. Und der Landkreis Havelland reagiert. Der Strom der Flüchtenden aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine reißt nicht ab. Auf ihrem Weg ins sichere Ausland stranden die Geflüchteten auch im Land Brandenburg und im Havelland. Viele der Menschen kommen in privaten Haushalten unter. Ebenso benötigt werden jedoch kommunale Unterbringungsmöglichkeiten.

Aktuell funktioniert die Kreisverwaltung aus diesem Grund das Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum (MAFZ) im Schönwalder Ortsteil Paaren im Glien in eine Notunterkunft um. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren, Ende der Woche soll die Einrichtung bezugsfertig sein. Bis zu 500 Menschen können dann in den zwei dafür vorgesehenen Hallen einen ersten Unterschlupf finden. Untergebracht werden sie in einzeln abgetrennten Bereichen. Diese werden in zwei Größen errichtet, fassen entweder zwei oder vier Betten. Zur Ausstattung jedes einzelnen Abteils gehören neben den Betten zudem ein Tisch und Stühle, ein Schrank sowie eine eigene Beleuchtung. „Wir wollen den Menschen soviel Privatsphäre ermöglichen, wie das unter diesen Umständen möglich ist“, sagt Kreisdezernent Michael Koch (CDU), dessen Fachbereich für Ordnung und Sicherheit für Aufbau der Notunterkunft verantwortlich ist.

Notunterkunft im MAFZ: Messebauer für Einrichtung verantwortlich – Erfahrungen aus Aufbau der Corona-Impfzentren hilfreich

Koch war Donnerstagnachmittag persönlich vor Ort, um gemeinsam mit Roman Lange, Büroleiter von Landrat Roger Lewandowski (CDU), Sebastian Lodwig, in der Kreisverwaltung für den Katastrophenschutz tätig, sowie dem beauftragten Messebauunternehmen Jazzberry aus Berlin und dessen Chef Marek Heinemann die letzten Absprachen für die Fertigstellung der Notunterkunft zu treffen. „Die Zusammenarbeit verläuft einwandfrei“, so Kochs Zwischenfazit. Dies gelte auch für die ebenfalls involvierten Johanniter. Positiv wirkten sich die Erfahrungen beim Aufbau der Impfzentren in den vergangenen beiden Jahren aus, die ebenfalls schon zusammen mit Heinemann erfolgt seien. Besonders nachhaltig: Teile der Ausrüstung der Impfzentren finden nun im MAFZ erneut Verwendung.

Sebastian Lodwig (v.l.), Marek Heinemann, Kreisdezernent Michael Koch und Roman Lange, Büroleiter des Landrats, am Donnerstag vor Ort auf dem MAFZ-Gelände. Quelle: Nadine Bieneck

Notunterkunft für bis zu 500 Geflüchtete aus der Ukraine in zwei Hallen des MAFZ in Schönwalde-Glien

„Eine Notunterkunft für geflüchtete Menschen wie hier in Paaren im Glien errichten wir zum ersten Mal“, sagt Heinemann, der auch davon berichtet, dass der Materialmarkt in vielen Bereichen wie leer gefegt sei („Alle bauen jetzt gleichzeitig“). Die Fertigstellung der bis zu 500 im MAFZ vorgesehenen Plätze verhindere dies jedoch nicht. „Was wir dafür brauchen, haben wir auch da“, sagt Heinemann. Vor ihm und seinen Mitarbeitern liegt bis zum Sonntag noch ein sportliches Programm. Dann soll innerhalb einer Woche die erste Halle der Notunterkunft fertiggestellt sein. In der kommenden Woche wird die zweite Halle eingerichtet.

„Schnelligkeit ist das Gebot der Stunde“, erklärt Roman Lange die aktuelle Priorität. Gleichzeitig umreißt er die Herausforderungen für die Kreisverwaltung. „Im Grunde wissen wir überhaupt nicht, worauf wir uns einstellen können und müssen. Denn niemand kann uns sagen, wie sich die Situation noch weiter entwickelt, wie lange die Kriegssituation anhält“, sagt er. Zu rechnen sei sowohl mit Geflüchteten, die noch überhaupt nicht wissen, wie es für sie weitergeht. Zum anderen aber auch mit geflüchteten Familien, die die Ukraine mit einem klaren Ziel verlassen haben, zu Familie und Bekannten weiterreisen wollen und in Brandenburg lediglich Zwischenstation einlegen. So gebe es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen eine große ukrainische Gemeinschaft, zu der es zahlreiche Geflüchtete weiterzieht.

Havelländer Kreisverwaltung: Krisenplan in Schublade – Notunterkunft für Geflüchtete daher schnell umsetzbar

„Wichtig ist für uns, vor der Lage zu sein und nicht dahinter“, ergänzt Lodwig. Auf Szenarien wie die aktuelle sei man in der Kreisverwaltung vorbereitet, entsprechende Krisenpläne lagen lange vor Ausbruch von Putins Krieg bereits in der Schublade. Dies mache die aktuelle Einrichtung der Unterkunft binnen weniger Tage auch möglich. Ob am Ende tatsächlich alle Plätze benötigt werden, die im MAFZ ab nächster Woche zur Verfügung stehen, ist offen. Möglich ist sowohl die Notwendigkeit, weitere Unterkünfte einzurichten. Aber auch, dass viele der Plätze in Paaren im Glien aufgrund mangelnden Bedarfs leer bleiben.

Dicht an dicht stehen die „Kabinen“ in der Veranstaltungshalle des MAFZ. Quelle: Nadine Bieneck

„Uns ist wichtig, vorbereitet zu sein und sofort reagieren zu können, wenn Bedarf da ist“, betont Koch. Am vergangenen Wochenende habe sich gezeigt, dass diese Marschroute richtig sei. Da hatte der Kreis am Freitag binnen kürzester Zeit die Sporthalle des OSZ in Nauen in eine Notunterkunft umgewandelt, nachdem kurzfristig die Ankunft mehrerer Busse mit Geflüchteten im Havelland angekündigt wurde. „Innerhalb von fünf Stunden haben wir das umgesetzt“, sagt Lodwig. Zwei Busse trafen schließlich tatsächlich ein, am Sonnabendmorgen gegen 5 Uhr konnten 20 Personen in der Halle untergebracht werden.

Kosten für Notunterkunft für Ukraine-Geflüchtete stehen noch nicht fest – Kreisausschuss bewilligt Budget von 1 Million Euro

Welche Kosten mit der Notunterkunft im MAFZ verbunden sind, ist noch nicht restlos klar. Bewilligt hat jedoch der Kreisausschuss am Montag vorerst ein Budget von 1 Million Euro zur Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge und damit verbundene Auftragsvergaben.

„Wir werden schauen, was wir vom Land rückerstattet bekommen“, erklärt Lange. Die Planung im MAFZ, welches vorerst alle geplanten Veranstaltungen abgesagt hat, laufen vorerst für drei Monate. „Niemand weiß, wie sich die Situation verändert“, sagt Koch. Neben Schnelligkeit ist eben auch Flexibilität das Gebot der Stunde.

Auf 15 Quadratmetern finden in solch einer Kabine vier Menschen Unterschlupf. Quelle: Nadine Bieneck

Dies gilt auch für Marek Heinemann. Während seine Mitarbeiter am Donnerstag Kabine um Kabine aufbauen, steht bereits die Internetanbindung in der großen Halle. Heinemann weiß: „Das ist für Geflüchteten enorm wichtig. Und ihr einziger Draht in die Heimat, zu ihren Ehemännern, Vätern und Familienmitgliedern, die sie zurücklassen mussten.“ Ausdrücklicher Dank gelte daher der Telekom, die das Internet binnen weniger Tage bereitstellte. So schnell, dass selbst Marek Heinemann überrascht war.

Von Nadine Bieneck