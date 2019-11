Havelland

Mit dem Schnauf-Lauf in Schönwalde-Glien fand der erste Havellandcup seinen Abschluss. Am Ende hatten sechs Läuferinnen und Läufer alle sieben zum Wettbewerb zählenden Strecken in diesem Jahr absolviert. Für diese Leistung werden Marc Dahlenburg, Susanne Henning, Carla Kron, Andreas Lempart, Mathias Meiß...