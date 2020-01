Paaren im Glien

Im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien dreht sich auch in diesem Jahr am Samstag, 25. Januar, und Sonntag, 26. Januar, wieder alles um die besonderen Tage im Leben. Die Hochzeits- und Festmesse bietet jede Menge Anregungen.

Die Besucher finden hier nicht nur die Inspirationen für den wohl „schönsten Tag des Lebens“ eines Paares, sondern auch für viele andere familiäre und gesellschaftliche Festivitäten, wie große Jubiläen, runde Geburtstage, Taufen oder Konfirmation und Jugendweihe-Feiern.

Vor Ort können Besucher „Kutschen“ jedweder Art bestaunen. Kreativer und farbenfroher Blumenschmuck und mannigfaltige Dekorationsmöglichkeiten – all das zeigt die Messe. Zahlreiche Anbieter sind vor Ort und geben Tipps und Hinweise zu den neuesten Trends, die vor allem den Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Weitere Highlights sind die moderierten Modenschauen. Ob ganz in weiß oder mit mehr Mut zur Farbe, klassisch schick oder mit ganz verspielten Details – die Models auf dem Laufsteg geben zeigen eine große Auswahl an Hochzeitskleidern, eleganten Anzügen, aufregenden Roben und süße Outfits für die kleinen Gäste.

Zudem sind Juweliere mit glitzernden Schmuckstücken vor Ort und Fotografen erklären, wie sie den großen Tag in Szene setzen würden.

Besondere Gäste kommen auf vier Beinen zur Messe nach Paaren. Statt glücksbringende Tauben in den Himmel zu entlassen, kommt die tierische Begleitung am Hochzeitstag jetzt auch ganz zahm am Zügel daher. Die sogenannten „Weddingalpakas“ sind auf jeden Fall ein besonderer Clou auf jedem Hochzeitsfoto.

Die große Hochzeits- und Festmesse in Paaren im Glien findet am Samstag, 25. Januar, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 26. Januar, von10 bis 17 Uhr in der Brandenburghalle im MAFZ-Erlebnispark statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder bis zehn Jahre sind frei.

Von Philip Rißling