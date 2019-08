Schönwalde-Glien

An seine Jugend in der DDR kann sich Jörg Schönberg noch lebhaft erinnern. „Es war immer etwas los. Im Grünefelder Jugendklub haben wir regelmäßig was auf die Beine gestellt – da ging die Post ab“, sagt der 57-jährige Kriminalbeamte. Jetzt tritt Jörg Schönberg als Direktkandidat für die Linke im Wahlkreis 6 ( F...