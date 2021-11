Schönwalde/Glien

Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in der Berliner Allee in Schönwalde/Glien stellte am Sonntagmorgen fest, dass wahrscheinlich in der Nacht beide Kennzeichen des Opel Corsas einer Nauener Pflegedienstfirma gestohlen worden sind.

Die Polizei hat die Fahndung nach den Kennzeichen: HVL-GW810 eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Von MAZonline