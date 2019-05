Schönwalde-Glien

Die klassische Kreidetafel hat in Schönwalde-Glien ausgedient. Am Donnerstag übergab Bildungsdezernentin Elke Nermerich Förderungen über 2095 Euro für die Grundschule „Im Glien“ in Perwenitz sowie 2362 Euro für die Grundschule „Menschenskinder“ in der Siedlung. Mit dem Geld sollen zwei neue interaktive Whiteboards angeschafft werden.

Schulalltag im 21. Jahrhundert

„Im Schulalltag des 21. Jahrhunderts lernen die Kinder intuitiv, dabei erkunden sie nicht nur ihre Welt sondern auch die Welt der Technologie und Medientechnik. Mit dem Einsatz des interaktiven Whiteboards soll das Verständnis für den Lernstoff gestärkt und die Merkfähigkeit gefördert werden“, sagte der Perwenitzer Schulleiter Carlo Pomplitz. „Gleichzeitig können anhand des Whiteboard die von den Schulbuchverlagen angebotenen interaktiven Materialien verwendet werden“, so Pomplitz weiter. Zudem würde die Arbeit der Lehrer durch die Möglichkeit der digitalen Vorbereitung der Unterrichtsinhalte und deren Präsentation erleichtert.

„Ich freue mich, dass die Gemeinde von der Förderung profitiert. Gerade die Unterstützung im Bereich technische Ausstattung hilft den Lehrerinnen und Lehrern bei der Gestaltung des Unterrichts und bringt den Schülern den so wichtigen Umgang mit den neuen Medien bei“, sagte auch Bürgermeister Bodo Oehme.

177 400 Euro werden 2019 investiert

Insgesamt 177 400 Euro investiert der Landkreis Havelland in diesem Jahr in die Ausstattung von Fach- und Mehrzweckräumen sowie die technische Ausstattung. Im gesamten Havelland geht die Anschaffung von Mobiliar, Experimentierblöcken, Messgeräten, Projektionsflächen, IT-Technik oder Sportgeräten in den allgemein bildenden Schulen stückweise voran.

In 2018 wurden 154 170 Euro investiert. Seit Start des Förderprogramms im Jahr 2009 konnten bislang 1,74 Mio Euro an Fördermitteln bereitgestellt werden.

Von Laura Sander