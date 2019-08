Schönwalde-Glien

In der Schönwalder Gemeindevertretung ist Knut Fröhlich-Leitert für seine Hartnäckigkeit bekannt. Er lege den Finger gern in die Wunde, solange es eine Diskussion anstoße. „Gerade in der Kommunalpolitik kann man einiges bewegen. Hier sind es die kleinen Dinge, die zählen“, so der Pausiner, der für die Freien Wähler im Wahlkreis 6 das Direktmandat bei der Landtagswahl holen möchte.

Heirat nach 25 Jahren

Knut Fröhlich-Leitert ist seit 1996 in Schönwalde-Glien zuhause. „Ich war damals als Bauleiter viel in Velten unterwegs und hatte am Wasserwerk in Wansdorf zu tun. Einmal bin ich durch Pausin gefahren und wenig später haben wir dort ein Haus gekauft“, sagt Fröhlich-Leitert, der lange in Berlin-Prenzlauer Berg gelebt hat. „Wir hatten eine kleine Wohnung im fünften Stock – mit Kindern war das nichts mehr für uns“, so der vierfache Vater.

Seine Frau lernte Fröhlich-Leitert auf einem Zeltplatz kennen. Das war vor 25 Jahren. „Und in diesem Jahr, genauer am 24. Juli, unserem Kennenlern-Tag, haben wir geheiratet. Es hat sich vorher einfach nie ergeben, jetzt hat es gepasst“, sagt der selbst ernannte Workaholic.

Ein Leben als Workaholic

Einmal wöchentlich lehrt der Pausiner an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin-Wedding, den Rest der Woche leitet er ein Baustoffprüfbüro in Berlin-Marzahn. Er sitzt im Prüfungsausschuss der IHK, trainierte 13 Jahre lang junge Fußballer beim TSV Perwenitz, sitzt seit rund zehn Jahren im Kreisjugendausschuss und war viele Jahre ehrenamtlicher Jugendschöffe.

„Das war eine unglaubliche Erfahrung. Ich kann es jedem empfehlen und halte es für eine Bürgerpflicht“, sagt Fröhlich-Leitert, den Gesetzgebung und Rechtssprechung 2003 sogar zur Politik gebracht hatten. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Gesetze, die wir haben, nicht so angewendet werden, wie sie es sollten. Das bewegte mich damals dazu, in die Schill-Partei einzutreten“, sagt Fröhlich-Leitert.

Seine Jahre in der Schill-Partei

Die Partei Rechtsstaatlicher Offensive, kurz Schill-Partei, existierte von 2000 bis 2007. „Ich wollte etwas bewegen und habe die Partei zunächst als konservativ erlebt. Als es dann rechtspopulistische Züge annahm, trat ich aus, denn das ist nicht mein Ansinnen.“

Nachdem er 2003 für die Schill-Partei in den Kreistag einzog, trat er 2006 in die Familien-Partei ein, ist heute Vorsitzender des Landesverbandes. Die Freien Wähler, mit denen die Familie-Partei in diesem Jahr ein Bündnis einging, möchte Fröhlich-Leitert nun im Landtag vertreten.

Zur Person Knut Fröhlich-Leitert ist 1966 in Berlin geboren. Er studierte unter anderem in Dresden Bauingenieurswesen und arbeitete beim Berliner Magistrat. 1996 zog Fröhlich-Leitert in den Schönwalder Ortsteil Pausin. Seit 2003 ist er politisch aktiv. Trat nach seiner Mitgliedschaft in der Schill-Partei 2006 in die Familien-Partei ein, die in diesem Jahr ein Bündnis mit den Freien Wählern einging. Aktuell leitet der Pausiner, der lange als Bauleiter im Straßenbau gearbeitet hat, ein Baustoffprüflabor in Berlin. Seit 2008 ist er Gemeindevertreter in Schönwalde-Glien und hat den Vorsitz der Fraktion Die Linke/Familie/Forum inne. Er ist zudem Ortsvorsteher von Pausin.

„Straßenausbaubeiträge abzuschaffen halte ich für richtig. Bei den Erschließungsbeiträgen sollte man vielmehr über die Beitragshöhe reden und nicht darüber, sie gänzlich abzuschaffen“, sagt Knut Fröhlich-Leitert, der sich für ein gemeinsames Verkehrskonzept für Falkensee, Schönwalde und Berlin einsetzen will.

Ehrenamt fördern, Verkehrskonzepte erstellen

„Allein Schönwalde wird in den nächsten Jahren um etwa 5000 neue Einwohner wachsen. Eine unkompliziertere Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und Berlin in Sachen Verkehr wird damit unabdingbar“, so der Pausiner, der sich neben Bauangelegenheiten vor allem Familien-Themen und die Stärkung des Ehrenamtes auf die Fahne geschrieben hat. „Das 100-Stellen-Program ist ein Anfang. Um Vereine und Ehrenamtliche zu unterstützen, muss allerdings noch viel mehr getan und investiert werden“, sagt Fröhlich-Leitert, der sich zudem für mehr Verwaltungskontrolle und eine stärkere Bürgerbeteiligung stark machen möchte.

Von Laura Sander