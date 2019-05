Paaren im Glien

Sie sind ungewöhnlich groß, ungewöhnlich sensibel und manchmal ungewöhnlich teuer: japanische Koi-Karpfen. Als Messe-Veranstalter Marcus Sippel-May aus Börnicke Sonntagabend Bilanz zog, konnte er feststellen: Mehr 5000 Besucher hatten am Wochenende den Weg in den MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien zur sechsten Koi-Expo Germany gefunden, der Spezialmesse in Deutschland für einen speziellen Fisch.

Gut 50 Aussteller waren vor Ort

„Mit der Zahl von mehr als 50 Ausstellern sind wir sehr zufrieden“, meinte Sippel-May und ergänzte: „Wir vermissen aber noch den einen oder anderen Händler aus Berlin Brandenburg.“ Denn sie würden mit dieser speziellen Messe in Paaren die Nachfrage nach dem Koi-Fisch beleben, so dass auch die Händler in der Region davon profitieren würden.

Zur Galerie Vom lebenden Fisch bis zum Zubehör

Die Chance, sich auf einer Messe zu präsentieren, nutzten viele holländische Händler, die etwa 30 Prozent der Aussteller ausmachten. „In Holland ist der Koi ein beliebter Fisch“, erklärte Sippel-May, dessen Leidenschaft für diese Fische mit vier Kois in einem Baumarkt im Jahre 2001 angefangen hatte.

400 Fische in der Bewertung

Mit zusätzlichen Veranstaltungen, wie Vorträgen von Fisch-Tierarzt Achim Bretzinger über verschiedene Koi-Krankheiten und Lebensweisen, einer Bonsai-Ausstellung und Anbietern von Teichbau und asiatischer Gartengestaltung, hat es der Havelländer Marcus Sippel-May geschafft, Paaren im Glien zu einem unbedingten Muss für Koi-Fans zu machen. „Wir möchten die Messe jedes Jahr weiterentwickeln, attraktiv gestalten und etablieren“, sagte er und dachte schon ans nächste Jahr.

Höhepunkt des Wochenendes war die Deutsche Shinkokai-Koi-Show in der kleinen Halle. In den 50 Becken tummelten sich majestätisch die 400 schönsten und besten Kois. Die japanischen Preisrichter Teruyuki Hiro und Kazataka Suda, extra aus Tokio angereist, bewerteten in sechs Größenklassen sowie in 15 verschiedenen Varianten Fisch.

Bester Züchter aus Usingen

Und sie ermittelten den diesjährigen deutschen „Grand Champion.“ Er ist 92 Zentimeter lang und 20 Kilo schwer – der Fisch namens Jolly wurde von den beiden Japanern zum souveränen Sieger gekürt. Über den Gewinn durfte sich sein Besitzer Markus Schmid aus Usingen bei Frankfurt/Main freuen. Der hauptberufliche Züchter aus Hessen, der früher in der Judo Nationalmannschaft stand und dabei seine Liebe zu Japan und den Kois entdeckte, bezifferte nach dem Sieg den Wert von Jolly, der nach seiner Tochter benannt ist, nun auf rund 55000 Euro. „In Japan gibt es Kois, die haben einen Wert von mehr als einer Million Euro“, erzählte Schmid und hofft auf weitere Siege und damit auf weitere Wertsteigerungen seines Fisches.

Dementsprechend sensibel behutsam beobachte er seinen besten Koi im Becken. „Man sieht ihm den Wettkampf-Stress an, die roten Flecken weisen weiße Farbschattierungen auf“, erklärte Schmid, der deswegen auf die nächste Wertungsveranstaltung in Belgien verzichtet.

Nicht nur ein Zierfisch

Vor allem die richtige Nahrung sorgt für einen guten Fisch. Koi-Kekse, der 2,5-Liter-Eimer für 12 Euro oder die Seidenraupen Gammaraus für 14,50 Euro – für die „Familie“ der Koi-Fans gab es alles in Paaren. „Ich liebe die japanische Küche“, sagte Messechef Sippel-May. Dass der Koi nicht nur ein Zierfisch ist, sondern auch verzehrt werden kann, verrät die Internetseite Chefkoch.de: Koi-Filets auf Chinakohl. Dabei muss es aber nicht ein „Grand Champion“ sein. Kois für 10 Euro gab es auf der Messe auch.

Von Ulrich Hansbuer