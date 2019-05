Schönwalde-Glien

19 Sitze in der Schönwalder Gemeindevertretung gilt es zu besetzen. Mit Stand 2.30 Uhr liegt die CDU mit 34 Prozent (4200 Stimmen) vorne. Die SPD errichte vorläufig 18,5 Prozent, die AfD 15,5. Es folgen die Grünen mit 14,4 Prozent, die Linke mit 6 Prozent und die Familien-Partei mit 3,9 Prozent.

Wahlergebnis der Kommunalwahl 2014

So sah das Wahlergebnis vor fünf Jahren in der Gemeinde und ihren Ortsteilen aus: Für die Kommunalwahl 2014 waren insgesamt 7827 Schönwalder wahlberechtigt. 4360 Menschen nahmen damals ihr Wahlrecht wahr, die Quote lag somit bei 55,7 Prozent.

Die SPD lag mit 3594 Stimmen und 28,4 Prozent weit hinter der CDU, die 5849 Stimmen und 46,2 Prozent holte. Die Linke folgte mit 1015 Stimmen (8 Prozent), die Grünen kamen auf 854 Stimmen (6,7). Das Forum Schönwalde-Glien (645 Stimmen), die Familien-Partei (384 Stimmen) und die NPD (314 Stimmen) zogen, wie die Grünen mit einem Sitz in die Schönwalder Gemeindevertretung ein.

Die Zusammensetzung der Ortsbeiräte

Das erste Ergebnis, das noch am Sonntag vorlag, kam aus dem Ortsteil Paaren im Glien. Hier brachte es die SPD auf 100 Prozent und ist im Ortsbeirat mit drei Sitzen unter sich.

In Wansdorf , Pausin, in der Siedlung und im Dorf stand die Zusammensetzung der neu gewählten Ortsbeiräte auch in den späten Nachtstunden noch nicht fest. Um 2.30 Uhr heißt es für alle Wahlhelfer durchhalten.

276 Einwohner nahmen an der Wahl des Grünefelder Ortsbeirates teil. Die CDU schnitt mit 41, 1 Prozent am stärksten ab, gefolgt vom Einzelvorschlag Radzik (37,3 Prozent) und der Linke (21,6 Prozent).

Auch der Perwenitzer Ortsbeirat wurde am Sonntag gewählt. In dem kleinen Schönwalder Ortsteil lag die SPD mit 74,3 Prozent vor der CDU mit 25,7 Prozent.

So hat Schönwalde für den Kreistag gestimmt

Bei der Wahl für den havelländischen Kreistag liegt in Schönwalde-Glien die CDU mit 23,5 Prozent vorne. Die SPD erreichte ein Ergebnis von 20,3 Prozent gefolgt von der AfD mit 17,2 Prozent und den Grünen mit 16,2 Prozent. Auf 6,8 Prozent brachte es die Linke, auf 4,9 die Freien Wähler. Insgesamt gaben in Schönwalde 5619 Menschen ihre Stimme ab, das entspricht einer Wahlbeteiligung 67,9 Prozent.

2014 lag die CDU bei der Kreistagswahl in Schönwalde-Glien mit 40,7 Prozent deutlich vor der SPD mit 29,4 und der Linken mit 8,4 Prozent. Die Grünen kamen vor fünf Jahren auf 7,6 Prozent, die AfD auf 7,1 Prozent. Die Freien Wähler holten 2,3, die NPD 2 und die Bauern 1,3 Prozent.

So haben die Schönwalder für Europa gestimmt

Bei der Europawahl in Schönwalde hatte die CDU am Sonntag mit 23 Prozent die Nase vorn. Die AfD landete mit 18,7 Prozent auf Platz 2 noch vor der SPD mit 16,3 Prozent und den Grünen mit 16,4 Prozent. Die Linke kam in Schönwalde auf 6,9 Prozent und die FDP auf 5,1 Prozent.

