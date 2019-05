Schönwalde-Glien

Sie zählten und zählten und zählten noch mal. 19 Sitze in der Schönwalder Gemeindevertretung galt es zu besetzen, doch zu einem Ergebnis kam es in der Nacht zum Montag erst einmal nicht.

Wahl wurde abgebrochen

„Um etwa 2 Uhr haben wir abgebrochen. Bei der Kreistagswahl hatte sich ein Fehler in einem Wahllokal eingeschlichen, das hat die Auszählung in die Länge gezogen“, resümiert Wahlleiter Kurt Hartley. „EU und Kreistag haben wir noch in der Nacht ausgezählt, die Gemeindevertretung und einige Ortsbeiräte dann am Montag. Am Dienstagabend wird um 18 Uhr im Bürgersaal das endgültige Ergebnis verkündet“, so Hartley weiter.

Vorläufig liegt die CDU mit 35,1 Prozent (5763 Stimmen) deutlich vorne. Die SPD erreichte 17,3 Prozent (2830 Stimmen), die AfD 15,6 (2557 Stimmen). Es folgen die Grünen mit 14,4 Prozent (2355 Stimmen), die Linke mit 5,9 Prozent (975 Stimmen) und die Familien-Partei mit 3,7 Prozent (606 Stimmen). Die Wahlbeteiligung ist deutlich höher, als noch vor fünf Jahren und liegt bei 69,6 Prozent.

CDU und SPD verlieren jeweils 11,1 Prozent

Im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 büßte die CDU, die nach wie vor die stärkste Fraktion in der Gemeinde bleibt, gleich 11,1 Prozentpunkte ein. Auch der zweitstärksten Fraktion, der SPD, gingen einige Stimmen verloren. Sie verlor ebenfalls 11,1 Prozent. Klarer Gewinner der Wahl ist in Schönwalde die AfD. Vor fünf Jahren noch gar nicht angetreten, kamen sie gleich im ersten Anlauf auf 15,6 Prozent. Und auch die Grünen konnten bei dieser Kommunalwahl punkten und legten gleich 7,7 Prozent zu. Kam die NPD vor fünf Jahren noch auf 314 Stimmen, waren es in diesem Jahr gerade einmal 82.

Wahl der Ortsbeiräte

Neben EU, Kreistag und Gemeindevertretern wurden in Schönwalde zudem neue Ortsbeiräte bestimmt.

Das erste Ergebnis, das noch am Sonntag vorlag, kam aus dem Ortsteil Paaren im Glien. Hier brachte es die SPD auf 100 Prozent und ist im Ortsbeirat mit drei Sitzen unter sich.

In Wansdorf schaffte es die CDU auf 40,1 Prozent, die SPD und Freien Wähler auf 33,5 Prozent, die AfD auf 18,7 Prozent und die Linke auf 7,6 Prozent.

276 Einwohner nahmen an der Wahl des Grünefelder Ortsbeirates teil. Die CDU schnitt mit 41, 1 Prozent am stärksten ab, gefolgt vom Einzelvorschlag Radzik (37,3 Prozent) und der Linke (21,6 Prozent).

Auch der Perwenitzer Ortsbeirat wurde am Sonntag gewählt. In dem kleinen Schönwalder Ortsteil lag die SPD mit 74,3 Prozent vor der CDU mit 25,7 Prozent.

In Pausin kam es zu einem recht knappen Ergebnis. Die SPD erreichte hier 28,6 Prozent, die CDU 23,7 Prozent, die Familien-Partei 23,9 Prozent und das Forum Schönwalde-Glien 23,8 Prozent.

In der Siedlung hat die CDU mit 38,8 Prozent wieder ganz klar die Nase vorn. Es folgen die Grünen (23,6), die AfD (17,7), die SPD (12,5) und die Linke (7,4).

Im Dorf konnte erst am Montagnachmittag das abschließende Ergebnis verkündet werden.

So hat Schönwalde für den Kreistag gestimmt

Bei der Wahl für den havelländischen Kreistag liegt in Schönwalde-Glien die CDU mit 23,5 Prozent vorne. Die SPD erreichte ein Ergebnis von 20,3 Prozent gefolgt von der AfD mit 17,2 Prozent und den Grünen mit 16,2 Prozent. Auf 6,8 Prozent brachte es die Linke, auf 4,9 die Freien Wähler.

2014 lag die CDU bei der Kreistagswahl in Schönwalde-Glien mit 40,7 Prozent deutlich vor der SPD mit 29,4 und der Linken mit 8,4 Prozent. Die Grünen kamen vor fünf Jahren auf 7,6 Prozent, die AfD auf 7,1 Prozent. Die Freien Wähler holten 2,3, die NPD 2 und die Bauern 1,3 Prozent.

So haben die Schönwalder für Europa gestimmt

Bei der Europawahl in Schönwalde hatte die CDU am Sonntag mit 23 Prozent die Nase vorn. Die AfD landete mit 18,7 Prozent auf Platz 2 noch vor der SPD mit 16,3 Prozent und den Grünen mit 16,4 Prozent. Die Linke kam in Schönwalde auf 6,9 Prozent und die FDP auf 5,1 Prozent.

Von Laura Sander