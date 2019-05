Schönwalde-Glien

Ein neuer Pflegestandort in Schönwalde-Glien ist seit rund einem Jahrzehnt im Gespräch. Nach langem Hin und Her fiel in einer Sondersitzung der Schönwalder Gemeindevertreter eine Entscheidung. In der Fehrbelliner Straße 8 soll ein allumfassendes Angebot entstehen, das in die Gemeinde passt, so formulierte es Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) in der Sitzung. Konzeptvorgaben machte die Verwaltung nicht, eine Anzeige auf einem Immobilien-Portal brachte zwei Interessenten hervor. Ihre Konzepte hätten unterschiedlicher nicht sein können.

Vorschlag 1: Inklusives Zukunftswohnen

Die anka-Zukunftswohnen GmbH präsentierte ihren Vorschlag für ein inklusives Zukunftswohnen mit dem Evangelischen Johannesstift als Betreiber. Neben vier Wohnungen für Menschen mit Behinderung und einem Gemeinschaftsraum plante das Unternehmen 37 Wohnungen für die Generation 60 Plus ein, die sowohl als Eigentums- als auch als Mietwohnungen angeboten werden sollen. Leistungen in der Alten- und Behindertenhilfe seien laut Konzeptvorschlag je nach Bedarf möglich.

Bauchschmerzen bereitete den Schönwalder Gemeindevertretern bei diesem Konzept vor allem ein Thema. „Wir schaffen eine Fläche frei, um unsere alten Menschen unterzubringen und nicht etwa für Eigentumswohnungen. Sterben die Leute, steht auf einmal die Familie vor der Tür und möchte selber einziehen - das ist nicht Sinn der Sache“, kritisierte Lothar Lüdtke ( CDU).

Konzept 2: Betreutes Wohnen, Demenz-WG und Tagespflege

Auf mehr Zustimmung traf hingegen das Konzept des Gemeinschaftswerks Wohnen und Pflege GmbH aus Nauen. Das Unternehmen betreibt in Schönwalde-Siedlung seit 2015 die Sozialstation in der Berliner Allee, will an dem Standort auch weiterhin festhalten.

In zwei Gebäudeteilen, die jeweils dreigeschossig geplant sind, sollen 20 Mietwohnungen, drei Demenz-Wohngemeinschaften für jeweils zehn Personen sowie eine Tagespflege mit insgesamt 14 Plätzen entstehen. Es gilt das Motto: Alltag vor Pflege. Die Bandbreite reicht vom rüstigen Rentner mit eigener Wohnung bis zum Pflegefall mit ausgeprägter Demenzerkrankung.

Demenz WGs sind im Kommen

Besonders die Plätze in Demenz-WGs seien derzeit nachgefragt, sagte Werner Futterlieb, Geschäftsführer des Gemeinschaftswerkes. Zehn Zimmer, vier Bäder und eine Betreuung rund um die Uhr. „Eine 1:1-Betreuung schaffen wir nicht. Daher hat auch nicht jeder WG-Bewohner sein eigenes Badezimmer. Die Gefahr, dass sie sich dort verletzen und wir davon nichts mitbekommen, ist einfach zu groß“, so Futterlieb.

In den abgeschlossenen Wohnungen unterstützen Pflegekräfte im Alltag, helfen bei der Hausarbeit und der medizinischen Betreuung. „Einkäufe oder Arztbesuche können wir mit unserem Personal nicht abdecken. Wir haben jedoch ein großes Netzwerk aus Ehrenamtlichen, die die Menschen unterstützen“, sagte Werner Futterlieb.

Zu wenig über Konzeption geredet?

„Es ist unbestritten, dass wir ein solches Projekt benötigen. Ich finde es allerdings schade, dass wir im Vorfeld nicht mehr Zeit auf einen Konzeptentwurf verwendet, sondern lediglich das Grundstück bei Immobilienscout veröffentlicht haben“, sagte Karl-Heinz Kordt (Grüne). „Zwischen zwei Konzepten zu wählen, von denen eins leider gar nicht geht, finde ich zu wenig“, so Kordt weiter.

Letztendlich stimmten die Gemeindevertreter geschlossen für das Projekt des Nauener Unternehmens und beschlossen zudem, dass bis zu sechs Wohnungen mit einer Nettokaltmiete von 6,50 bis 8,50 Euro gebaut werden müssen, um auch Geringverdienern einen Platz zusichern zu können.

Von Laura Sander