Schönwalde-Siedlung

Ein Zweiradfahrer wurde am Montag gegen 17 Uhr bei einem Unfall in Schönwalde-Glien schwer verletzt.

Der 59-jährige Fahrer eines Motorrollers war in der Falkenseer Straße in Richtung Schönwalde-Dorf unterwegs. In Höhe der Einmündung zur L16 mussten die Fahrzeuge vor dem Havelländer verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der Mann offenbar zu spät.

Er versuchte noch zu bremsen und kam dabei mit seinem Motorroller, ohne dass weitere Fahrzeuge beteiligt waren, zu Fall.

Der Mann zog sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Von MAZ Havelland