Kreativ-Verein zeigt Bilder von Christian Schlegel

Schönwalde-Glien

Unter dem Titel „Mit Stift und Pinsel unterwegs“ zeigt der Kreativ Verein Schönwalde-Glien aktuell eine Ausstellung mit Bildern von Christian Schlegel. Gezeigt werden Arbeiten in verschiedenen Techniken aus den vergangenen zwei Jahren.

Der Künstler war mit der Malgruppe des Vereins erst im Oktober in Naumburg auf der alljährlichen gemeinsamen Reise. Sie blieb in trauriger Erinnerung, denn es war die letzte Fahrt des Dozenten Uwe Beckmann. „Ich habe 40 Jahre bei ihm Unterricht gehabt, schon im Zeichenzirkel im Hennigsdorfer Stahlwerk. Er hat mich geprägt. Uwe Beckmann widme ich die Ausstellung“, sagte Christian Schlegel. Ein feinfühlig gestaltetes Porträt des verstorbenen Malers und Kunstlehrers aus Hohen Neuendorf steht auf einer Vitrine.

1949 in Freiberg geboren

1949 in Freiberg in Sachsen geboren, begeisterte sich Christian Schlegel schon in der Schule für die Malerei. Ein Lehrer ermunterte ihn zum Kunststudium, doch Vater Schlegel war für einen technischen Beruf. Der Sohn studierte also an der Freiberger Bergakademie, schloss seine Promotion mit Bravour ab. Die Malerei gab er nie auf. Auch nicht als ein Dozent ihn ermahnte, eine Doktorarbeit erfordere die ganze Energie des Studenten, für Kunst sei kein Platz mehr. „Jetzt erst recht“, habe er damals gedacht.

An der Dresdener Hochschule der Künste absolvierte er ein Abendstudium. Sein Hobby, wie der Maler es bescheiden nennt, hat er nie aufgegeben. Dabei spiegeln seine Pastellarbeiten und die Experimente in Acryl eine sichere Handschrift und den eigenen Stil eines semiprofessionellen Künstlers. Die Schau zeigt nun neue Bilder.

Landschaftsmalereien entstehen meist im Freien

„Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich nicht mehr und habe Zeit, Neues auszuprobieren.“ Die Resultate, Gegenständliches oder Abstraktes in Acryl, Pastelle und Porträts, hängen in der Galerie. Die Landschaften entstehen meistens im Freien, in der Umgebung von Schönwalde oder auf Reisen. Skizzen von Felsenschluchten an der portugiesischen Algarve-Küste oder Ferienhäuser an der Nordsee sind Urlaubserinnerungen. Bei dem Acryl-Gemälde „Kormorane“ zeigt der Künstler seine Liebe zum Detail

Wie eine Landkarte voller Leben wirkt eine Zeichnung der Insel Rügen. Dorthin, in den kleinen Ort Göhren, soll die diesjährige Malreise gehen. Christian Schlegel und Christine Link leiten die Gruppe jetzt.

Die Schau läuft bis zum 23. Februar im Kreativ Verein, Dorfstraße 7. Geöffnet: dienstags und mittwochs von 15 – 17 Uhr, donnerstags von 15 – 21 Uhr und sonntags von 10 – 12 Uhr.

Von Judith Meisner