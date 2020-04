Kreativ-Verein sagt Theatersaison ab

Schönwalde-Glien

Der Kreativ-Verein von Schönwalde muss wegen der Auflagen in Brandenburg zur Eindämmung des Coronavirus mehrere Veranstaltungen absagen. Das betrifft die für den 25. April geplante Ausstellungseröffnung mit Bildern von Claudia Hausotter, das Boule-Turnier vom 26. April, den Tanz in den Mai am 30. April, den Kunst- und Hobbymarkt am 16. und 17. Mai sowie die Ausstellungseröffnung am 6. Juni.

Theatersaison abgesagt

„Weil zur Zeit die Theatergruppe nicht proben kann, müssen wir schweren Herzens alle Theateraufführungen, die für die Saison 2020 geplant waren, absagen“, teilt Vereinsvorsitzende Karla Ehl mit. Das betrifft die acht Aufführungen, die für Juni, August und September vorgesehen waren.

Kursbetrieb liegt auf Eis

Der normale Kursbetrieb mit Malen, Töpfern, Nähen, Filzen, Boule-Spielen und über Literaturdiskussionen ist zur Zeit ebenfalls nicht möglich.

