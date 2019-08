Schönwalde-Glien

Ihn interessiere besonders, ob die Schönwalder einen anderen Geschmack haben als etwa Berliner, sagt Maler Dieter W. Glathe. Er und seine Tochter Sabine Glathe stammen aus einer Berliner Künstlerfamilie und präsentierten am Wochenende rund 80 ihrer Werke unter dem Motto „Kunst im Garten“ in Schönwalde.

Ein Stück Berlin in Schönwalde-Glien

Als Ausstellungsfläche diente der Garten von Sabine Glathes Lebenspartner Joachim Krause, der in Schönwalde-Glien zu Hause ist. Als Blickfänger für die Gäste waren gleich vor dem Haus die beiden auffälligsten Bilder der beiden platziert. „Das eine Motiv zeigt Kiefern, die in der Nähe des Templiner Sees stehen. Das andere ein brandenburgisches Rapsfeld“, sagte Sabine Glathe. Die Kiefern stammen aus ihrer Feder und sind in einer ungewöhnlichen Ansicht von schräg unten gemalt.

Zur Galerie Bereits in den 1920er-Jahren stand Urgroßvater Theo mit seiner Staffelei vor dem Brandenburger Tor. Am Wochenende stellte eine Berliner Künstlerfamilie in einem Schönwalder Garten aus.

Das Rapsfeld von Dieter W. Glathe zeichnet sich durch eine Mischung von Stilen und Material aus. „Für den Raps habe ich fluoreszierende Strukturfarbe verwendet“, sagte der 82-Jährige. Die Bäume im Bildhintergrund wirken wie aus der naiven Malerei, andere Elemente sind expressionistisch. Für den gelernten Maler und Tapezierer sei es vor allem wichtig, dass seine Bilder eine positive Ausstrahlung haben. Wenn nicht sogar witzig: „Ohne Humor geht es nämlich nicht“, sagt er.

Und so enthalten seine Tierbilder alle eine Spur Witz: Da ist ein Schwein, das die Zunge heraushängen lässt, eine zwinkernde Katze und ein grinsender Frosch zwischen Seerosen. Die anderen Bilder zeigen Plätze und Gebäude in Berlin. „Ich mag am liebsten positive Farben. Es gibt Maler, die viel Grau benutzen. Das könnte ich auf Dauer nicht“, so der 82-Jährige.

Künstlerfamilie in dritter Generation

Tochter Sabine mag es abstrakt. „Ich habe mit Aquarellmalerei begonnen. Dann bin ich nach und nach dazu übergegangen, mit Collagen das Hintergrundmotiv aufzulösen.“ Dazu trägt sie beispielsweise beschriftete Papierstreifen auf das Bild auf. Für die Malerei und das Zeichnen interessiere sie sich schon seit ihrer Kindheit. „Wir sind eine Künstlerfamilie in dritter Generation.“ Bereits in den 1920er-Jahren stand Urgroßvater Theo mit seiner Staffelei vor dem Brandenburger Tor.

Über einige Jahre hinweg haben Sabine und Dieter W. Glathe ihre Bilder auf Weihnachtsmärkten gezeigt und verkauft. „Dafür habe ich auch Postkarten gemalt“, sagte Dieter W. Glathe. Jetzt stellen sie ihre Bilder pro Jahr einige Male aus. „In Cafés oder Galerien“, sagte er.

Und was den Geschmack beträfe: Es seien vor allem Besucher, die von Berlin in Grüne gezogen sind, die sich am Wochenende in Bilder von Berliner Bauten verliebten.

Lichtenrader Kunstfenster

Bilder der Glathes sind ab dem 31. August bis zum 29. September beim „Lichtenrader Kunstfenster“ zu sehen. Weitere Informationen über Sabine und Dieter W. Glathe gibt es auf ihrer Internetseite www.kunst-im-kiez.de.

Von Vivien Tharun