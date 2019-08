Perwenitz

Fünf erfolgreiche Wochen voller anregender Begegnungen und Gesprächen mit zahlreichen interessierten Besuchern liegen hinter der Ausstellung „Moment mal“ in der Kulturmühle Perwenitz. An diesem Wochenende bietet sich Sonnabend und Sonntag letztmalig die Möglichkeit, die vielbeachtete Schau zwischen Surrealismus und Überästhetisierung in der Kulturmühle zu besuchen.

Die Fotokünstler Peter Westphal und Ingo Kuzia werden im Laufe des Sonntags anwesend sein und kommen gern mit den Besuchern ins Gespräch über die Arbeiten, über Fotografie und Wahrnehmung.

Die Galerie und das Café der Kulturmühle sind am Sonnabend von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Marlies Schnaibel