Perwenitz

Historisch lässt sich Perwenitz grob in das sogenannte Oberdorf im Norden und das Unterdorf im Süden einteilen. Am nördlichsten Punkt des Ortes, im Oberdorf erhebt sich das massive Mühlgebäude, das heute den Havelländern als Galerie „Kulturmühle“ bekannt ist und von Gudrun Venter betrieben wird.

Seine Entstehung verdankt das Gebäude einzig einem Feuer, das im Juni 1834 infolge eines Blitzeinschlages unweit der Dorfkirche im Ort wütete und durch starken Wind viele Häuser und Höfe vor allem im Oberdorf zerstörte. Darunter auch die Bockmühle, also eine klassische Windmühle, die bis dato zum Mahlen des Getreides genutzt wurde.

Das Mühlgebäude um 1999 vor der aufwendigen Umbauarbeiten. Quelle: Privat

Der Bau des heutigen Mühlgebäudes begann erst 1890 und zog sich bis in das Jahr 1936 hin. „Errichtet wurde es laut Ortschronik von Otto Grünefeldt, der auch die Mühle in Paretz baute, weshalb sie historisch auch unter der Bezeichnung Grünefeldtsche Mühle zu finden ist“, erklärt Ortschronistin Daniela Leinweber.

Die Bezeichnung rührte also vom Erbauer her und hat nichts mit dem fast gleichnamigen Schönwalder Ortsteil zu tun, der sich nur in der Schreibweise unterscheidet.

Gudrun Venter (l.) und Daniela Leinweber auf dem Balkon des Wohnhauses am Mühlgebäude. Quelle: Max Braun

Es ist anzunehmen, dass die Mühle schon während ihrer offiziell 46-jährigen Bauzeit in Betrieb war und währenddessen immer wieder bis zu ihrer heutigen Form erweitert wurde. Leider ging die ursprüngliche Ortschronik verloren und wurde erst in den 1990er-Jahren versucht zu rekonstruieren.

Aus diesem Grund fehlen bestimmte Teile aus der mittlerweile 131-jährigen Geschichte des Backsteinbaus. Nur drei Jahre nach der endgültigen Fertigstellung übernahm der Müller Oskar Kraushaar die Mühle, verließ allerdings 1958 die DDR. So übernahm die staatliche Verwaltung die Mühle, die bis 1994 von der LPG als Schrotmühle genutzt wurde.

Ortschronistin Daniela Leinweber lebt heute in der ehemaligen Schnitterkaserne. Quelle: Max Braun

Die Gebäude rund um die Mühle hatten über die Jahre verschiedene Funktionen. Die sogenannte Schnitterkaserne diente wohl der Unterbringung der Erntehelfer, die im Volksmund Schnitter genannt wurden, sowie der Lagerung des Geräts und als Kornspreicher.

„Auch eine Nutzung als eine Art Schulküche ist überliefert“, merkt die Ortschronistin an. Unmittelbar neben dem Mühlgebäude ist an dem niedrigen langgezogenen Dach bereits das Backhaus zu erkennen, welches über eine mehrere Meter breite Backfläche verfügt, aber nur sehr selten zum Pizzabacken genutzt wurde, erklärt Gudrun Venter.

Vorne links ist das flache Backhaus zu erkennen. Im Hintergrund erhebt sich die mittlerweile restaurierte alte Mühle. Quelle: Max Braun

Das Wohnhaus in dem sie heute lebt soll sich einst ein Kindergarten und eine Art Standesamt befunden haben. Die Eltern einer Bekannten ließen sich in den heute offen gestalteten Wohnräumen des Hauses trauen, verrät sie. „Unten bestehen die Wände im Wohnhaus teilweise noch aus Lehm und Stroh“, weiß die Künstlerin und Lehrerin, die am Lise-Meitner Gymnasium in Falkensee Kunst unterrichtet.

Die Wände seien unten noch ausführlicher verziert, das fände sich bei den oberen Wänden nicht mehr, ergänzt sie. Den Teil der oberen Etage, in dem heute der Esstisch steht, bauten die Venters selbst in mühsamer Arbeit an.

Insgesamt sei der Ausbau des gesamten Hofes um die Mühle eine Lebensaufgabe, bekräftigt sie. Als sie und ihr Mann das etwa 10.000 Quadratmeter große Gelände kauften waren alle Gebäude vernachlässigt bis verwildert. Nach einer ersten Entkernung veranstaltete Venter 1997 die ersten kleinere Ausstellungen von verschieden Künstlern.

In das offene Mühlgebäude, das durch die riesigen Silos und Trichter keine gewöhnlichen Stockwerke besaß, zogen die Venters eine Decke komplett neu ein, um eine zusätzliche Etage zu schaffen. Im Jahr 2011 erhielten sie Fördermittel von der EU und dem Land Brandenburg, um die Mühle als touristischen und historischen Standort zu erhalten. Der Ausbau bis zur heutigen Form mit den mittlerweile bekannten Ausstellungen dauerte bis 2015.

Der Löschteich musste angelegt werden, um im Brandfall eine zusätzliche Wasserquelle zum Hydranten zu bieten. Quelle: Max Braun

Für ein öffentlich genutztes Gebäude dieser Größe reicht ein gewöhnlicher Hydrant bei einem Brand nicht aus, sodass hinter der Mühle ein Löschteich von gut zwanzig Metern im Durchmesser angelegt wurde, den die Feuerwehr bei Bedarf anzapfen kann. So sollte sich ein erneuter Verlust der Perwenitzer Dorfmühle nicht wiederholen.

Von Max Braun