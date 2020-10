Landgut Schönwalde: Der Traum vom nachhaltigen Leben

Schönwalde-Dorf

Das eigene Wasser von A nach B transportieren, ganz ohne auf fossile Energien angewiesen zu sein. Das ist die Vision von Ingeborg Schwenger, Chefin das Landguts Schönwalde. „Wir wollen einen Brunnen bohren und das Wasser mit einer Windwasserpumpe zu den Tränken unserer Tiere, aber auch in die Gräben transportieren“, erzählt sie. Das Vorhaben ist eines von sieben Projekten im Kreis, das von der LAG Havelland ein positives Votum erhalten hat und somit einen Fördermittelantrag beim Land stellen kann.

Wasserspielplatz und Kneipstrecke

Wasser soll auf dem Landgut, das neben Hotel auch Pferdehof und Gastrobetrieb ist, künftig eine zentralere Rolle spielen. „Die Sommer werden immer heißer und trockener. Und auch wir haben gemerkt, dass es die Menschen, wenn es zu heiß ist, ans Wasser zieht. Daher möchten wir einen Wasserspielplatz einrichten und eine Kneipstrecke, in der ältere aber auch jüngere Menschen Wassertreten können“, erklärt Ingeborg Schwenger.

Zwischen den zwei großen Pferdekoppeln soll die Windwasserpumpe aufgebaut werden. Quelle: Danilo Hafer

Die Windwasserpumpe, die dafür notwendig ist, soll etwa zehn Meter hoch sein und gleicht in ihrem Aussehen dem klassischen Windrad, wie man es von amerikanischen Farmen kennt. Darunter wird ein Brunnen gebohrt, aus dem das Wasser in eine Zisterne gefördert wird. „Von dort findet es dann von selbst seinen Weg zu den Tiertränken“, so Schwenger. Auf diese Weise möchte das Landgut auch die Kosten für den Wassertransport senken. Denn allein um die Tiere zu versorgen, werden jährlich rund 5000 Euro Stromkosten fällig.

Pilotprojekt für die ganze Region

Gelangt das Wasser wieder in die Gräben, werden gleichzeitig die landwirtschaftlichen Flächen versorgt. „Das Windrad sehen wir als eine Art Pilotprojekt“, sagt Schwenger. In ihrer Vision könnten solche Windwasserpumpen überall in der Region aufgestellt werde, um die natürlichen Gräben wieder mit Wasser zu versorgen.

Das Windrad mit Wasserspielplatz soll der erste Schritt eines umfangreichen Wasserprojektes auf dem Landgut sein. „Wir möchten gerne den Schwimmteich reaktivieren und eine Fischzucht aufbauen, nachdem der Graben wieder aktiv ist“, so Schwenger. In drei bis vier Jahren soll das komplette Projekt abgeschlossen sein. 100 000 Euro sind dafür geplant. Über das Leader-Programm könnten 45 Prozent der Kosten gefördert werden.

Seit einigen Wochen leben nun auch Hühner auf Landgut Schönwalde. Quelle: Danilo Hafer

2007 hat Ingeborg Schwenger das Landgut übernommen. 2012 wurde der Neubau, in dem sich das Hotel und die Gastronomie befinden, eröffnet. Das Ziel ist klar. „Wir wollen eine nachhaltige biologische Kreislaufwirtschaft. Der Hof soll autark sein, von der Energie bis zum Abwasser“, sagt sie. Das Ganze verbindet sie mit naturnahem Tourismus, um den Menschen zu zeigen, wie es funktionieren kann. Es geht ihr darum, etwas zu verändern, eine ökologische Lebensweise und Landwirtschaft zu fördern, dafür setzt sie sich nicht zuletzt als Mitglied der Grünen ein.

Das zweite harte Jahr in Folge

„Mit der Sperrung der Brücke bei Bötzow und nun der Corona-Krise stehen wir aber bereits vor dem zweiten harten Jahr. Aber wir haben für den Herbst viele Veranstaltungen geplant, vom Schlachtefest bis zu Thanksgiving, das wir wie in Amerika feiern wollen – solange Corona das zulässt“, erzählt sie.

Für die große Vision nimmt sie mit ihrem Mann auch in Kauf, dass sie sich kein Gehalt auszahlen. „Man kann vieles anders machen, man muss nur den Mut dazu haben“, sagt Ingeborg Schwenger.

Von Danilo Hafer