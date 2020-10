Landkreis hilft zwei jungen Ärztinnen in Schönwalde

Schönwalde-Glien

Ohne Maske in eine Arztpraxis – das geht in Corona-Zeiten nicht mehr. Landrat Roger Lewandowski ( CDU) musste zum Dienstwagen zurück, bevor er am Freitag in Schönewalde-Siedlung den beiden neuen Hausärztinnen Vivian Kirchner und Dr. Denise Meseck einen Zuwendungsbescheid über 20.000 Euro vom Landkreis Havelland überreichte konnte.

„Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im Landkreis haben wir ein Förderprogramm, das ermöglicht, jungen Ärzten zu helfen und den Start ihrer Praxis im ländlichen Gebiet zu erleichtern“, sagte Lewandowski. Nach dem Rückzug des bisherigen Hausarztes Hans-Burkhard Hagemann aus der Glien-Gemeinde haben nun zwei Ärztinnen die Hausarztpraxis des Mediziners übernommen, der seit 2002 am Ort die medizinische Versorgung sicherstellte.

Digitale Erneuerung der Praxis

„Wir freuen uns sehr über die Zuwendung, sie hilft uns wirklich“, meinten Denise Meseck und ihre Partnerin. Mit dem Geld soll vor allem die EDV der Praxis erneuert werden. „Wir brauchen neue Rechner, Drucker, Scanner und Bildschirme und wollen die Praxis zukunftsfähig machen,“ sagte die Medizinerin, die zum ersten Mal 2017 mit dem Ort in Berührung kam und sich sofort, wie sie es sagte, „in Schönwalde-Glien verliebte.“

Neben der digitalen Erneuerung der Praxis steht auf der Einkaufsliste der beiden Ärztinnen ein neues EKG-Gerät, das um 3.500 Euro kostet, sowie ein neues Ultraschallggerät für 15.000 Euro. Die beiden neuen Hausärztinnen wolle sich die Arbeit in der großen Flächengemeinde aufteilen. „Wir machen auch Hausbesuche in den Glien-Dörfern. Da sind wir dann immer lange unterwegs“, meinte die Mutter von drei Kindern, die selbst aus einem 300-Seelen-Dorf in Sachsen stammt und von daher das Landleben gewöhnt ist.

Mehr als 2000 Patienten im Quartal

Die fünf Angestellten der Praxis sind froh und glücklich, dass es nun mit den beiden Ärztinnen weitergeht. „Wir haben im Quartal mehr als 2.000 Patienten und Schönwalde wächst ja weiter“, erzählte die Fachärztin, die in Schönwalde-Siedlung gebaut hat und zu Fuß in ihre neue Arbeitsstelle kommen kann.

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin freut sich vor allem auf die Menschen aus dem Ort. „Das ist eine interessante Mischung aus den Alteingesessenen und den Zugezogenen“, erzählt Denise Meseck. Es würden schon Mentalitätsunterschiede zwischen Ost und West deutlich, meinte die 34-jährige Ärztin.

Landkreis schafft finanzielle Anreize

Der Zuwendungsbescheid für die beiden Ärztinnen verpflichtet sie, die nächsten fünf Jahre in Schönwalde-Glien ihre Praxis aufrecht zu erhalten. „Das dürfte kein Problem sein mit den beiden jungen Ärztinnen“, sagte Lewandowski .

Der Landkreis Havelland will auch in Zukunft weiter für finanzielle Anreize sorgen, damit die medizinische Versorgung mit Ärzten auf dem Land sichergestellt ist. Die nächste Praxis mit jungen Ärzten, die gefördert werden soll, soll in Rathenow sein. Und weitere Zuwendungsbescheide werden folgen.

Von Ulrich Hansbuer