Paaren im Glien

Herbstliches Ambiente herrschte am Wochenende in der Brandenburghalle des Erlebnisparks Paaren im Glien. Line Dancer aus ganz Deutschland trafen sich dort, um am 13. Indian Summer teilzunehmen.

Was in unseren Breiten der „goldene Oktober“ ist, ist in Nordamerika der „Indian Summer”. Die Blattfärbungen in wun...