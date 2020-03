Schönwalder CDU hat einen neuen Fraktionschef

Schönwalde-Glien

In der CDU-Fraktion der Gemeindevertretung Schönwalde-Glien gibt es einen Personalwechsel. Der Fraktionsvorsitzende Lothar Lüdtke ist von seinem Partei-Posten zurückgetreten und hat sein Mandat in der Gemeindevertretung niedergelegt. Den Fraktionsvorsitz übernimmt der 42-jährige Jörg Lindemann. Für das Mandat in der Gemeindevertretung rückt Nicole Kowohl nach.

Nicole Kowohl ist medizinische Fachangestellte und wohnt in Schönwalde-Siedlung. „Ich möchte mich produktiv für ganz Schönwalde einsetzen“, sagt Kowohl. Sie ist kein CDU-Mitglied, arbeitet aber mit der Partei zusammen. „Seit sechs Jahren bin ich der CDU zugehörig“, sagt Kowohl. Kommunalpolitik ist für sie ein interessantes Feld und sie mag es, „nah am Geschehen“ zu sein. Sie nimmt an Fraktionssitzungen teil, um informiert zu sein und sich mit den Mitgliedern auszutauschen.

Jörg Lindemann ist Geschäftsführer von Aaron Immobilien in Pausin, wo er auch lebt. Seit zehn Jahren ist er aktives CDU-Mitglied und kommt ursprünglich aus Schönwalde-Siedlung. „Ich möchte, dass alle Parteien auf kommunaler Ebene zueinander finden“, sagt Lindemann. In der vergangenen Zeit habe es zunehmend Unstimmigkeiten in der Gemeindevertretung gegeben, wodurch Sitzungen mehr Kraft und Zeit in Anspruch genommen haben. Lindemann hofft, dass eine ruhige Zusammenarbeit zukünftig möglich sein wird.

Diese Unstimmigkeiten sollen mit dazu beigetragen haben, dass Lothar Lüdtke zurückgetreten ist. 26 Jahre lang haben Lüdtke und Bürgermeister Bodo Oehme gemeinsam politisch gearbeitet. „Manchmal hatten wir beide es nicht leicht miteinander. Aber Herr Lüdtke war immer für Schönwalde da“, sagt Oehme. So habe Lüdtke beispielsweise zum Umwelttag Fahrzeuge aus seiner Firma zur Verfügung gestellt, um den gesammelten Müll abzufahren.

Kritik habe es häufig gegeben, da Lothar Lüdtke als Bauunternehmer Vorsitzender des Gemeinde-Bauausschusses gewesen war. Bodo Oehme sagt, Lüdtke sei das geworden, weil er den größten Sachverstand in dem Bereich hatte. Für den, der nun nachkommt, würde es schwer werden, denn viel Bürokratie ist zu lernen und die Auflagen würden immer härter werden. „Mit Herrn Lüdtke verlieren wir sehr viel Fachwissen“, sagt Bodo Oehme.

Lothar Lüdtke begründet den Rücktritt damit, weil er „den Scheiß“ in der Gemeindevertretung nicht mehr ertrage. „Jede Fraktion will ihre Ziele mit Gewalt durchdrücken. Keiner arbeitet mehr zusammen für das Wohl der Gemeinde“, sagt der 66-Jährige. Es frustriere ihn auch, wie eine bestimmte Fraktion einfach aus Prinzip gegen einen Kindergarten stimme, wo Schönwalde doch eine solche Einrichtung brauche. Zuletzt habe ihm das Thema Straßenbau die Nerven geraubt: „Seit Jahren sind die Erschließungen geplant. Es gab Ortstermine und es liegen Planungen vor – und jetzt auf einmal will keiner die Straße!“ Das verstehe er nicht.

Dieses Hin und Her zerstöre laut Lüdtke die Gemeinde. Vorwürfe gebe es und Beschuldigungen. „Ich habe als Kind in der DDR gelernt, dass man sich für die Gemeinschaft einsetzen soll“, sagt er. Jetzt führen alle nur noch eine „egoistische Schiene“. Mit den Worten „Es ist nicht mehr meins“, verließ Lothar Lüdtke im Januar die Gemeindevertretung. Er bleibt jedoch Ortsvorsteher für Schönwalde-Dorf.

Von Vivien Tharun