MAFZ wird zum Hüpfburgparadies

Paaren im Glien

Schlechtes Wetter, Winterferien und Langeweile sind eine suboptimale Kombination und lassen bei Kindern und Eltern schnell eine trübe Stimmung aufkommen. Davon war am Sonnabend im Erlebnispark Paaren im Glien nichts zu merken, im Gegenteil. Bereits um 10 Uhr standen viele Besucher vor der Tür und warteten auf Einlass. Die Sprösslinge waren ungeduldig und dann durften sie endlich ins Reich der scheinbar unbegrenzten Spielmöglichkeiten. Das MAFZ lud zu den Family Fun Days.

Lachend und kreischend, auf dicken Socken, mit roten Wangen und verschwitzten Haaren sausten die Kinder durch das Spiellabyrinth. Sie waren nicht zu halten, überall gab es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Magic Carped Slide, Jungel Run oder Fantasy Kingdom, so die fantasievollen Namen einiger der Spielgeräte und Hüpfburgen, die allesamt von den kleinen Besuchern sofort mit Beschlag belegt wurden.

Spaß auf der Riesenrutsche

Flink klettern die achtjährige Zoe Donht und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Nele Angelika die Riesenrutsche herauf, um dann gemeinsam, quietschend vor Freude, herunterzurutschen. „Wir sind zum zweiten Mal hier und finden es richtig schön”, erzählen die Schwestern begeistert. Zusammen mit Papa Manuel Hupke sind sie zum Winterferien-Familien-Spaß gekommen, um einen schönen Vater-Töchter-Tag zu verbringen. „Es ist Papa-Wochenende und da das Wetter nicht so gut ist, haben wir entschieden, heute hierher zu kommen. Hier können die Kinder rumrennen und sich selbst beschäftigen”, so der Zachower. Der Preis sei für ihn angemessen, bei anderen Anbietern wäre es teurer und das Angebot an Spielgeräten viel geringer.

Von Kletterwand bis Bastelecke

Auf über 3000 Quadratmetern gibt es in den gut beheizten Hallen diverse Spielattraktionen, wie Riesenrutsche, Hüpfburgen, eine Kletterwand und einen Kletterturm, ein Fußballfeld, Bungee-Trampolin, Bobbycars, aber auch Kreativecken, in denen die Kids Gipsfiguren anmalen oder Sandbilder kreieren können.

Großer Spielteppich

Wer es nach dem Herumtoben etwas ruhiger angehen will, findet sich in der Mitte der Halle ein. Auf einem riesigen Spielteppich gibt es eine Ruhezone. Dort können die Zwerge mit Holzbau- und Legosteinen der Fantasie freien Lauf lassen.

„Hier gibt es viele Sachen für die Kinder, es ist weitläufig und ausreichend Hüpfburgen sind vorhanden”, ist das positive Fazit von Clarissa Grella aus Wansdorf, die mit ihren Kindern Jannis, Alexander und Franziska bereits zum dritten Mal bei den Family Fun Days im MAFZ zu Besuch ist. „Schade, dass es heute nur einen Trettraktor gibt, der steht bei den Kindern hoch im Kurs”, so die junge Mutter. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei sehr gut und passe genau zum Angebot. Allerdings wäre ein Bälle-Bad toll, denn dann wäre auch etwas mehr für die kleineren Besucher wie ihre sechs Monate alte Tochter Franziska da.

Gut besuchtes Restaurant

Weil Herumtoben hungrig und durstig macht, gibt es im Restaurant im Foyer diverse Speisen, Eis, Waffeln, Kaltgetränke, Kaffee und hausgebackenen Kuchen. „Das Restaurant wird sehr gut von den Familien angenommen und ist gut besucht”, so eine Mitarbeiterin des MAFZ.

Familie Lohmann Möller aus Reinickendorf ist mit drei Kindern nach Paaren gekommen, um einen schönen Familientag zu haben. „Wir sind zum ersten Mal bei diesen Family Fun Days in Paaren, das Angebot ist wirklich groß und der Preis dafür angemessen”, meint Patrick Lohmann, „allerdings empfinden wir die Preise im Restaurant für uns als fünfköpfige Familie etwas zu hoch. Schade, dass es keine Kinderteller oder Kindergerichte, wie zum Beispiel Milchreis, gibt.” Ähnlich sieht es auch Familie Schranz-Fisch aus Nauen, die mit ihren Söhnen die Spielattraktionen besuchten. „Das Preis-Leistungsverhältnis für sechs Stunden ist völlig o.k., allerdings finden wir die Preise fürs Essen im Restaurant für Familien etwas zu teuer”, äußern Christian Fisch und Annika Schranz, aber ein Eis zum Abschluss gab es trotzdem für die Nauener Familie.

Die Family Fun Days – Winterferien-Familien-Spaß finden bis zum 9. Februar täglich von 10 bis 17 Uhr im Erlebnispark Paaren im Glien statt.

Von Hannelore Berg