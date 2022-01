Schönwalde-Glien

Dass die Fronten in der Schönwalder Gemeindevertretung mehr als verhärtet sind, ist längst kein Geheimnis. Längst klar ist jedoch auch, dass dies der Sache überhaupt nicht dienlich ist. Denn konkret kommt unterm Strich bei den vielstündigen Sitzungen, in denen die Geschicke der Gemeinde nach vorn gelenkt werden sollen, zu wenig rum. Das haben – erfrischend deutlich – mehrere Gemeindevertreter am Donnerstag sehr klar reflektiert und ausgesprochen. Eine Lösung der verfahrenen Situation scheint wie die Auflösung eines gordischen Knotens.

Doch das ist unausweichlich, will man endlich weiter kommen. Herausforderungen zu meistern gibt es genug – auch ohne Corona. Ein Ende des Wachstums der Gemeinde ist nicht absehbar. Damit verbunden sind Wachstumsschmerzen. Das merken nicht nur die Gemeindevertreter, sondern ganz besonders auch die Mitarbeiter der Verwaltung. Dass dies – zusammen mit den Auswirkungen des Pandemiegeschehens – das Fass irgendwann zum Überlaufen bringt, ist so überraschend nicht.

Jetzt gilt, nach vorn zu schauen. Und das lösungsorientiert statt problemorientiert. Denn klar muss allen Beteiligten sein: Nur zusammen lässt sich dieser Knoten entwirren. Einige Wortmeldungen gaben in der Sondersitzung am Donnerstagabend durchaus Anlass zur Hoffnung, dass das was werden kann. Daraus müssen die Gemeindevertreter nun etwas machen.

Von Nadine Bieneck