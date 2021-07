Mächtig was los war am Dienstagnachmittag an der Feuerwache in der Siedlung in Schönwalde. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte sich angesagt. Mitgebracht hatte er einen stattlichen Förderscheck, welcher der Nachwuchsfeuerwehr der Gemeinde zugute kommt. Das Geld ist bereits investiert – in moderne Feldbetten.