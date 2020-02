Minister Vogel: Landwirte stehen unter Druck

Pausin

Die leise Hoffnung vieler Landwirte nicht nur im Havelland, dass die neue Düngeverordnung in Deutschland nicht kommt oder noch groß modifiziert werden könnte, wird sich nicht erfüllen. Das jedenfalls machte der parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Uwe Feiler ( CDU) Montagvormittag in der Waldschule Pausin deutlich: „Wenn Deutschland diese von der EU geforderte Verordnung nicht Anfang April dieses Jahres umsetzt, drohen finanzielle Strafen. Die könnte man zwar eine Weile aushalten, aber nicht auf Dauer. Deshalb wird sie umgesetzt werden, auch wenn es in einigen Punkten Kritik gibt.“

Landwirtschaft im Einklang mit Umweltschutz

Viele klare Worte fielen beim zweiten agrarpolitischen Frühstück, zudem der Kreisverband Havelland der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung ( MIT) neben dem Brandenburger Minister für Landwirtschaft und Umwelt Axel Vogel (Grüne) und Thomas Große Rüschkamp vom Vorstand des Kreisbauernverbandes Havelland natürlich auch Landwirte eingeladen hatte. Es ging um die Frage, wie es in Zukunft gelingt, den Ackerbau wirtschaftlich zu gestalten und gleichzeitig stärker die Belange von Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu berücksichtigen.

Massive Kritik an der neuen Düngeverordnung kam zunächst von Landwirt Thomas Große Rüschkamp, der in Markee einen landwirtschaftlichen Betrieb führt. „Die Ausweisung roter Gebiete, also dort wo weit weniger gedüngt werden darf, halte ich grundsätzlich für falsch. Denn es gilt dann nicht das Verursacherprinzip, sondern es wird eine Sperre für ein großes Gebiet verhängt.“ Er kenne Beispiele, wo Landwirte bei der Düngung immer alle Vorhaben eingehalten haben, aber Nachbarlandwirte nicht. Oder wo durch Kläranlagen das Grundwasser mit Nitraten überbelastet sei. Aber bestraft würden dann alle in diesen Gebieten.

Mehr Transparenz gefordert

Was die Messstellen für die Nitratbelastungen des Grundwassers angeht, wofür die Bundesländer verantwortlich sind, forderten sowohl Uwe Feiler als auch die Landwirte vom Land mehr Transparenz: „Der Landwirt weiß nicht wo, er weiß nicht wie und nicht wann gemessen wird.“ Dieses Kommunikationsproblem muss schnellstens aus der Welt.

Minister Axel Vogel stellte heraus, dass von den 1150 Messstellen in Brandenburg lediglich 87 Auffälligkeiten bezüglich erhöhter Nitratwerte aufweisen würden und davon 47 auf Verursacher aus der aktiven Landwirtschaft hindeuten. Die bisher in Brandenburg vorgesehenen roten Gebiete für weniger Düngung haben eine Fläche von 28000 Hektar, was 2,3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmache.

Zahl der Milchviehbetriebe geht zurück

Gleichzeitig unterstrich der Minister, dass die Bauern unter „gewaltigem ökonomischen Druck stehen. „Die soziale Marktwirtschaft hat in Bezug auf die Landwirte versagt. Es ist über Jahre nicht gelungen, ordentliche Verträge zu den Milchpreisen hinzubekommen, damit der Milchbauer am Anfang des Jahres planen kann, welche Einnahmen er übers Jahr mit der Milch erzielt.“

Die Konsequenzen dieser „verfehlten Politik“, wie es Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) nannte, zeigen sich auch in der Gemeinde Schönwalde-Glien: „Von ursprünglich drei Milchviehbetrieben ist noch einer da. Hauptsache wir haben viele Pferde und den Wolf“, so Oehme. Für ihn sei unerklärlich, warum der Landwirt in Italien 54 Cent pro Liter Milch bekomme und in Deutschland 35 Cent. Und warum es in Brandenburg so wenig regionale Produkte aus Brandenburg in den Supermärkten gibt.

Wertschöpfungsketten wieder aufbauen

Dass es bei der regionalen Vermarktung einheimischer Produkte noch viel aufzuholen gibt, unterstrich Axel Vogel. „Es müssen die Wertschöpfungsketten, die nach der Wende Stück für Stück zusammengebrochen sind, wieder aufgebaut werden. Das kann nicht das Land, das müssen Investoren machen, die wir unterstützen können.“

Zuvor hatte Landwirt Christoph Plass, der auch Sprecher der Initiative „Land schafft Verbindungen“ ist, berichtet: „Als Kartoffelanbauer muss ich meine Ware erst in anderen Bundesländern veredeln lassen, damit sie der Handel abnimmt.“

Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig, den Dialog fortsetzen zu wollen, „um gemeinsam und nicht aneinander vorbei, Lösungen zu finden, die für den Landwirt und die Umwelt verträglich sind“, so der Vorsitzende MIT Havelland Christoph Böhmer.

